ÓLEO: SENADORA APELA POR SOLUÇÃO E ESPERA QUE MINISTRO APONTE ALTERNATIVA

07/10/19 - 08:21:48

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) apelou às autoridades responsáveis para que unam forças e encontrem, com a maior brevidade possível, uma alternativa para reduzir os impactos provocados pela mancha de óleo que, em cerca de 30 dias, já atingiu 124 praias de 59 municípios, de oito (dos nove Estados) do Nordeste. “Esperamos que o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), que fará um sobrevoo nos locais atingidos, nesta segunda-feira, aponte uma solução, o mais rápido possível”, disse.

Maria contou que ficou chocada ao ter acesso às imagens publicadas pela imprensa nos últimos dias. Para ela, além da preocupação com a vida dos trabalhadores que vivem da pesca e de outras atividades marítimas, há de se destacar o impacto socioambiental que já vem gerando prejuízo de toda ordem. “É um problema grande e sério, pois prejudica toda uma cadeia. A contaminação já tem levado à mortandade de peixes, tartarugas e outras espécies”, disse, destacando a necessidade de todos os atores envolvidos direta e indiretamente se unirem com o propósito de limpar as áreas atingidas.

Em Sergipe, o assunto ganhou notoriedade, após a mancha aparecer na Praia da Coroa do Meio, próximo ao farol da Orla. O óleo, com aspecto de petróleo cru e de origem ainda desconhecida, já se alastrou por outras praias da capital e interior, levando o Governo do Estado a decretar situação de emergência, no último sábado (5).

Fonte e foto assessoria