Marinha monitora os navios para a identificar origem de óleo nas praias do Nordeste

07/10/19 - 14:34:00

A Marinha do Brasil está fazendo o monitoramento de navios para identificar a origem do óleo que está poluindo as praias do Nordeste desde o início de setembro. Análises preliminares já haviam indicado que trata-se de petróleo cru, que não é produzido no Brasil.

Mesmo após a limpeza realizada no último final de semana, a região da Praia dos Artistas, no bairro Coroa do Meio, ainda registra manchas oleosas. A situação mais evidente é na zona de rebentação, com uma grande mancha oleosa se choca com as pedras.

Além da patrulha naval, helicópteros da Marinha e da Força Aérea Brasileira (FAB) vão sobrevoar as áreas atingidas. A Marinha também emitiu um “Aviso aos Navegantes”, pedindo informações aos marinheiros.

No sábado (05), um Gabinete de Crise foi criado para definir ações emergenciais em função dos últimos acontecimentos ambientais ocorridos no litoral sergipano. Estiveram reunidos na sede da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS, representantes do IBAMA, Marinha do Brasil, Secretária de Estado de Turismo, ADEMA, Defesa Civil Estadual, Prefeituras de Aracaju e Barra dos Coqueiros.

Os locais atingidos foram:

No total, 61 municípios foram afetados em 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O estado com maior número de registros é o Rio Grande do Norte, com 43 casos; seguido por Pernambuco (19) e Paraíba (16). Em seguida vem Alagoas (14) e, depois, Sergipe (12).

O último estado a ser atingido foi a Bahia, na última quinta (3).