Moradores de Itaporanga D`Ajuda denunciam constante falta de água no município

07/10/19 - 10:02:18

A população do município de Itaporanga D´Ajuda está indignada com a falta da água que já perdura por dias, na cidade. Eles qualificam como absurda e caótica a desatenção da empresa para o município e pretendem levar ao conhecimento da justiça.

No relato de um dos moradores, Zezinho Cavalcante, a informação é a de que os equipamentos estão obsoletos ou sucateados, necessitando de troca ou no mínimo uma manutenção que permita fazer o abastecimento de forma continua a contento público. Segundo ainda Zezinho, existe a necessidade de perfuração de novos poços de abastecimento em razão de que o município tem riqueza de água em seu lençol freático, sendo assim privilegiado. Nesse sentido, a falta de água é questão de administração dos recursos com investimentos mínimos pela empresa Deso. A discussão vem ficando mais séria e chegou a ser pauta por vários dias do grupo de whatsapp “Crucificados pelo Sistema”.

“Queremos a solução do problema. É impossível que essa situação continue sem que soluções sejam dadas. Vamos levar ao conhecimento do Ministério Público e pedir ajuda. Queremos solução”, disse Zezinho que complemento: “A água falta por até quatro dias e quando chega é barrenta”.

Sobre a coloração e gosto da água, a justificativa da empresa é de que a cor e gosto se dá em razão do ferro existente ali no solo. Para a populares é falta de investimentos e essa situação precisa mudar, pois se acentua há anos sem uma atenção devida. É o relato.

Por Adeval Marques

Propriá News