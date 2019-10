SEMÁFOROS DA JUSCELINO KUBITSCHECK COM RUA DO CARMO JÁ ESTÃO OPERANDO

Para dar mais organização e, principalmente, segurança no trânsito para quem mora e trafega pela região dos bairros Cidade Nova e Santo Antônio, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), instalou novos semáforos no cruzamento da avenida Presidente Juscelino Kubitschek com a rua do Carmo, no Cidade Nova, e os equipamentos já estão em pleno funcionamento.

“Esse cruzamento é bastante movimentado e há sinalizações, mas, infelizmente, alguns condutores insistem em não respeitar as placas e acontecem acidentes no local. A Prefeitura tem investido na mobilidade da zona Norte da cidade e, atendendo a uma demanda da população, fizemos estudo técnico e para a melhoria e segurança do trânsito, instalamos os novos semáforos”, afirma o superintendente da SMTT, Renato Telles.

De forma complementar, a gestão municipal construi rampas de acessibilidade no local e os semáforos possuem botoeiras para a travessia segura dos pedestres. O aposentado Augusto César, que mora na região, aprova a medida da SMTT. “Minha filha já foi vítima de um acidente de trânsito nesse cruzamento e eu quero parabenizar a SMTT por ter resolvido esse problema aqui da comunidade. Continuem assim: ouvindo a população e solucionando os problemas apresentados”, destaca Augusto..

Além dos equipamentos, foram instaladas sinalizações vertical e horizontal no entorno do cruzamento, que inclui placas indicativas e faixas de pedestres, por exemplo. “Refizemos toda a parte de sinalização para orientar ainda mais os condutores, ciclistas e pedestres, instalamos os semáforos, deixamos os equipamentos no piscante para o período de adaptação da população, e, agora, eles estão operando. As pessoas devem ficar atentas às sinalizações e respeitá-las para que o trânsito seja mais seguro para todos”, alerta o coordenador de Sinalizações da SMTT, Diego Carvalho.

Mobilidade

Os novos semáforos fazem parte das ações de melhoria da mobilidade urbana na zona Norte da capital, executadas pela Prefeitura, que abrangem, também, a mudança de circulação da rua Cláudio Batista (onde fica o Hospital Universitário) e avenida Artur Fortes, implantada na última quarta-feira (2).

A Cláudio Batista passou a ter sentido único de circulação, do início da via (na altura da Colina do Santo Antônio) até o cruzamento com a avenida Artur Fortes, que, agora, tem sentido único do cruzamento com a Cláudio Batista até o cruzamento com a avenida Sanatório, onde também foram instalados semáforos para garantir a fluidez e organizar o trânsito.

