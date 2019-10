PMA vai implantar ciclofaixa nas avenidas Nova Saneamento e Francisco Porto

07/10/19 - 14:47:43

Incentivando o uso de outros modais, a Prefeitura de Aracaju, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) implantará cerca de 5,1 quilômetros de ciclofaixa nas avenidas Gonçalo Rollemberg Leite (Nova Saneamento) e Francisco Porto.

A nova sinalização irá interligar as ciclovias das avenidas Beira Mar e Augusto Franco e oferecer mais comodidade e segurança aos ciclistas. Segundo o superintendente da SMTT, Renato Telles, a Prefeitura de Aracaju tem trabalhado para a melhoria da mobilidade urbana da capital, incluindo, a construção e recuperação de espaços destinados para os ciclistas.

“A Prefeitura fez o recapeamento da avenida Gonçalo Rollemberg Leite e está fazendo o da Francisco Porto, então, além de beneficiar os condutores, implantaremos também a ciclofaixa ao longo dessas vias para dar mais segurança a quem utiliza a bicicleta”, explica Renato.

A nova sinalização começa a ser instalada nesta terça-feira, dia 8, na Gonçalo Rollemberg Leite, cujo recapeamento já está concluído. Sendo assim, passa a ser proibido estacionar nas laterais da via, em toda a sua extensão, nos dois sentidos.

Quando a obra de recapeamento da avenida Francisco Porto for concluída, a ciclofaixa também será implantada na via. O coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho, ressalta que as avenidas permanecerão com duas faixas para a circulação de veículos.

“A ciclofaixa ocupará cerca de 1,5m da lateral das vias e é importante frisar que vai ser possível dar prioridade aos ciclistas sem afetar o trânsito, já que as duas avenidas continuarão tendo duas faixas livres para o tráfego”, explica.

A Prefeitura de Aracaju tem investido nas ciclovias e ciclofaixas da capital, tanto que as novas obras realizadas pela gestão estão sendo entregues com esses espaços para os ciclistas, a exemplo da obra da Canal 3, no conjunto Augusto Franco, e a do bairro 17 de Março. Além disso, a gestão municipal estárecuperandoo as principais ciclovias da cidade. No momento, o serviço está sendo executado na ciclovia da avenida Beira Mar.

Fonte e foto assessoria