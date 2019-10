Prefeito Diógenes Almeida vai a Brasília buscar recursos para Tobias Barreto

07/10/19 - 15:17:43

O município já tem diversas propostas de obras em análise nos Ministérios

O prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, embarca nesta segunda-feira, 07, para Brasília, com o objetivo de visitar gabinetes dos parlamentares sergipanos em busca de emendas para o orçamento de 2020 e para acompanhar projetos já encaminhados. O chefe de Gabinete, Allan Vinícius, e a deputada estadual Diná Almeida estão acompanhando o gestor na agenda.

No rol de pedidos voltados para a Saúde, estão incluídos recursos para manutenção de diversos serviços e programas, como o Centro de Especialidades Médicas, o Centro de Fisioterapia, o Melhor em Casa (que proporciona atendimento médico domiciliar aos pacientes impossibilitados de se locomover até uma unidade de saúde) e o Saúde na Hora (que amplia o horário de atendimento na Clínica da Família).

Para atender às demandas de Obras, Diógenes também pedirá recursos para pavimentação de mais ruas, urbanização de praças e reforma do estádio “O Brejeirão”, entre outros. Além disso, o prefeito garantiu que cobrará agilidade na confirmação de 24 propostas de obras (infraestrutura, pavimentações , praças etc), já cadastradas no Sistema de Convênio, que se encontram em análise pelos respectivos ministérios.

“Nossa gestão está focada no desenvolvimento de Tobias Barreto. Por isso, temos sido ágeis na busca por recursos para nossa cidade. Os projetos são muito bons, mas para serem executados, precisamos desses recursos dos Ministérios e através de emendas parlamentares. Não será um trabalho fácil, a agenda é bem corrida, mas tenho confiança de que daremos nosso melhor lá para voltar com resultados positivos”, frisou Diógenes.

