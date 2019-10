Prefeitura de São Cristóvão entrega oito novos veículos à população nesta segunda

07/10/19 - 07:17:54

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, entrega oito veículos à Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira, dia 07. Os veículos foram adquiridos por meio de emendas dos deputados federais Fábio Reis, Laércio Oliveira e de Valadares Filho, quando deputado.

Orçados em R$ 521.800,00, os veículos auxiliarão o trabalho da Secretaria nas Unidades Básicas de Saúde e Transporte Sanitário da Atenção Especializada otimizando serviços como visitas e cuidados domiciliários a pacientes pelas Equipes de Saúde da Família e transporte sanitário de usuários em tratamento de fisioterapia, hemodiálise e/ou oncologia.

As unidades que irão receber os automóveis são Sinval José de Oliveira (Loteamento Lauro Rocha), Mariano do Nascimento (Rosa Maria), Jairo Teixeira de Jesus (sede do município), José Augusto Barreto (Cabrita), Masoud Jalali (Rosa Elze) e Maria José Figueiroa (Eduardo Gomes).

São seis veículos tipo de passeio, uma pick-up para trabalhos das equipes de saúde em áreas rurais e uma van adaptada para transporte de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.

Fonte e foto assessoria