Reboco de corredor do Presídio Militar cai e assusta internos e visitantes no domingo

07/10/19 - 06:47:20

Durante toda a tarde deste domingo (06) policiais militares da ativa e da reserva, divulgaram um vídeo mostrando que parte do reboco do teto de um dos corredores do Presídio Militar (Presmil) desabou. Isso acabou provocando um grande susto às pessoas que estavam no presídio, já que o domingo é dia de visitas.

Segundo informações passadas por um militar, “esse acidente acabou assustando as pessoas. No momento, havia algumas crianças e por pouco não as atingiu. Isso nos deixa triste porque quem está cumprindo pena, com essa situação, fica apreensivo e com medo de que em algum momento possa desabar na cabeça de alguém”, lamentou o militar.

Após mais esse incidente, policiais militares esperam que o prédio seja imediatamente interditado para evitar uma possível catástrofe.

As informações são de que a Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese) já ingressou com uma ação judicial solicitando a interdição do Presmil. Essa ação já tramita na justiça e aguarda apenas a adesão judicial final. O laudo pericial do CREA/SE condenou a instalação e solicitou a remoção das pessoas e interdição do local.