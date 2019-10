ROGÉRIO CRITICA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E SAÍDA DA PETROBRAS DE SERGIPE

07/10/19 - 15:04:21

A crítica do Senador Rogério Carvalho (PT/SE) sobre a reforma da previdência aconteceu numa entrevista na capital sergipana onde falou sobre as enganações que governo federal tem divulgado em propagandas.

“O que o governo fala é um conjunto de mentiras para enganar a população. ”, dispara o Senador que esclarece “tapeações” do presidente Bolsonaro.

“Vamos ter um grande impacto nos salários dos trabalhadores que ganham menos. Nas economias das cidades, é dinheiro que deixa de circular, e apenas os bancos ganham com esta reforma. ”

Segundo o parlamentar, até mesmo os pequenos empresários não foram alertados sobre o risco para o comércio.

“Aí vai um recado para os pequenos empresários: são os aposentados que pagam boa parte das compras, e sem eles, como vai ficar o comércio? ”, questiona o Senador Rogério Carvalho.

Ainda sobre prejuízos provocados na economia pela falta de um projeto de país do governo Bolsonaro, o Senador Rogério falou sobre as restrições com o Nordeste.

“Em nosso estado por exemplo, Sergipe, a falta de investimentos provocou uma crise nos empregos nunca vista antes. A hibernação da Fafen, a desmobilização da Petrobras, e a construção civil parada aumentou e muito o número de desempregados. ”

Sobre a saída da Petrobrás de Sergipe, o Senador Rogério Carvalho sinalizou que vai buscar esclarecimentos para tentar reverter a situação.

“Vamos apresentar nesta terça, dia 8, um requerimento convidando o ministro Bento Albuquerque das Minas e Energia, para tratar sobre a saída da Petrobras do Nordeste. Em Sergipe, a Petrobras foi responsável pelo desenvolvimento do estado. ”, finaliza ele.

Por Candisse Matos