SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO RECEBE SINTESE E REAFIRMA ESPAÇO ABERTO AO DIÁLOGO

07/10/19 - 13:47:15

O secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, recebeu na tarde desta sexta-feira, 4, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese). O encontro foi realizado no Auditório Professora Maria Hermínia Caldas, localizado no Complexo Administrativo e Pedagógico da Educação, e contou com a participação do superintendente executivo, professor José Ricardo de Santana, e assessores da Secretaria.

A presidente do Sintese, professora Ivonete Cruz, apresentou como principal demanda um espaço para discussão em torno do Projeto de Lei enviado pelo Governo e que está tramitando na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). O PL institui o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado de Sergipe (Saese), que visa avaliar o desempenho das escolas e o nível de aprendizagem dos alunos das redes públicas estadual e municipais de ensino.

Josué Modesto enfatizou que a Secretaria de Educação está sempre aberta a receber o sindicato para que se faça o diálogo, mas que não cabe à Seduc retirar projeto em tramitação na Alese. “Estamos sempre abertos a dialogar, ouvir e receber propostas. O Governo não quer continuar sendo um dos poucos estados que ainda não têm um sistema de avaliação da educação básica. Nós temos nossas obrigações institucionais e prazos a cumprir”, disse ele, lembrando que o projeto que institui o Saese é uma política de Estado e é uma das 21 propostas para a Educação contidas no Programa de Governo apresentadas à sociedade, que cobra dos governantes a execução do programa.

Fonte e foto ascom SEDUC