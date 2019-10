SERGIPANOS SÃO VICE-CAMPEÕES DO BRASILEIRO SUB-21 DE VÔLEI DE PRAIA

07/10/19 - 05:11:46

Os sergipanos Matheus e André Danilo foram vice-campeões da atual temporada do Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia sub-21.

O Circuito Brasileiro Sub-21 de 2019 terminou neste domingo (06.10), com a decisão da quarta e última etapa da temporada, em Manaus (AM), na arena montada na praia da Ponta Negra. As duplas Rafael/Renato (PB) e Vitoria/Maria Clara (RJ) ficaram com o título da etapa. A Paraíba terminou na primeira colocação geral – somando pontos das quatro etapas – do naipe masculino, enquanto o Mato Grosso do Sul ficou com o título geral no feminino.

Na decisão do torneio masculino, Rafael e Renato (PB), campeões mundiais Sub-21 neste ano, superara Matheus/André Danilo (SE) por 2 sets a 1 (21/10, 18/21, 15/12), em 55 minutos. Além do ouro da etapa manauara, a vitória valeu o título geral da temporada, já que os dois estados estavam empatados com 520 pontos no ranking geral.

A primeira colocação rende 200 pontos (20 a mais do que a prata) e comemoração dupla aos gêmeos paraibanos. A campanha de Rafael e Renato em Manaus (AM) contou com cinco vitórias em cinco jogos e apenas um set perdido.

A medalha de bronze em Manaus (AM) ficou com Eduardo e Gabriel (PR), que venceram Johann/Lippi (RJ) por 2 sets a 0 (21/15, 21/15), em 40 minutos, completando o pódio. O Paraná terminou na terceira colocação do ranking geral, com 660 pontos.

No naipe feminino, ouro para Vitoria/Maria Clara (RJ), que superaram na final Anna/Fernanda (BA) por 2 sets a 0 (21/17, 21/10), em 35 minutos. O bronze na etapa ficou com Carol e Aninha (MS), vencendo Aline/Lorena (AM) por 2 sets a 0 (22/20, 21/16), em 56 minutos. O resultado deu o título geral para a dupla do Mato Grosso do Sul, que terminou as quatro etapas com 760 pontos. O Rio de Janeiro ficou em segundo, somando 680 pontos.

As informações são da Confederação Brasileira de Vôlei

Foto Francisco Monteiro/CBV