Sergipe sediará o XXIII Jipe Show de 11 a 13 de outubro na Orla de Atalaia

07/10/19 - 16:30:38

Será neste final de semana, de 11 a 13 de outubro, na Orla da Atalaia, o 23° Jeep Show de Sergipe.

O evento que é promovido pelo Jeep Clube de Sergipe é o maior do Nordeste em sua categoria, deve contar com a participação de mais de 300 jipeiros de todo o Nordeste.

De acordo com o presidente da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA) Kennedy Fonseca, a abertura será no dia 11 a partir das 20 horas na Orla da Atalaia, mas no dia 10, quinta-feira, acontece a jipeata, a partir das 18 horas, saindo da Tyresoles da Av. Saneamento.

No dia 12 sábado, o dia será de aventuras, e no domingo, dia 13, a partir das 9 horas, acontece o Indoor das Antigas na área em frente ao Emes.

Secom/FSA