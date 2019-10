A Dona do Pedaço- Beatriz e Zé Hélio têm primeira noite juntos. Mãe de Vivi cogita terminar com o amado, mas acaba não resistindo às declarações do namorado

Cornélia (Betty Faria) resolveu dar uma festança na mansão e, a pedido de Zé Hélio (Bruno Bevam), Beatriz (Natália do Vale) ajudou a conseguir um excelente buffet. Em A Dona do Pedaço, a madame conhece a família do namorado, mas os novos ricaços não a recebem bem.

“Ele podia ser seu filho. É meu filho, e sou mais nova que você. Pelo menos, pareço. E olha que nem fiz plástica”, diz Dodô. “Francamente, a senhora devia se envergonhar. Seduzir o pobre rapaz…”, acusa Eusébio. Zé Hélio defende a amada, mas Beatriz se despede de todos e avisa que vai embora: “Vocês têm razão. Eu não tenho nada com seu filho. Estou extremamente constrangida. Tenham uma boa festa. Com licença.” Arrasado com toda a situação, o consultor de TI fica plantado na porta da casa de Beatriz para tentar falar com ela. Depois de muito esperar, ele finalmente é recebido por ela. A madame diz que não pode haver mais nada entre eles, mas Zé Hélio afirma que eles vão continuar juntos. “Não, a gente não vai continuar junto. Nem devíamos ter começado”, avisa Beatriz. Mas ele não desiste: “Nada vai nos separar, Beatriz. Nada. Eu não vou permitir. Eu te amo.” Os dois se beijam e vão para o quarto de Beatriz. O rapaz pede para ela não duvidar do seu amor, e Beatriz acaba se rendendo à paixão nos braços do namorado: “Eu… eu também te amo, Zé Hélio. Te amo.” Fonte/Foto: globo.com

08/10/19 - 00:10:20