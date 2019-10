AÇÃO DE LIMPEZA NA FAIXA LITORÂNEA DE ARACAJU CONTINUA NESTA TERÇA-FEIRA

08/10/19 - 05:00:26

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), permanece integrada à força-tarefa montada para limpeza e recolhimento das manchas de óleo que chegaram ao litoral da capital sergipana e assim tem atuado para minimizar impactos ambientais.

Nesta segunda-feira, 7, garis e margaridas da Emsurb executaram o serviço de limpeza e recolhimento do petróleo na extensão de areia da praia de Aruana e, na terça-feira, dia 8, retornam ao litoral Sul da cidade para continuação dos trabalhos, que serão iniciados a partir da praia do Robalo.

O trabalho dos garis e margaridas, nesta missão, está relacionado ao serviço de varrição em locais sugeridos pela Petrobras e pelos órgãos ambientais que atuam na operação conjunta. “Os agentes varrem e reúnem o material. A Petrobras está se responsabilizando pelo recolhimento e destinação desse resíduo”, explica o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

De acordo com Luiz Roberto, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos, cumprindo determinação do prefeito Edvaldo Nogueira, participa da força-tarefa dando apoio aos trabalhos de limpeza, principalmente nos pontos mais críticos, como na praia dos Artistas, no bairro Coroa do Meio, na região dos Arcos da Atalaia, seguindo até a região do Viral.

“Moro aqui próximo e venho com frequência me exercitar. O serviço de limpeza destes profissionais é bem feito, porém, desde a semana passada percebo o esforço maior destes homens para limpar esse óleo e deixar o local mais agradável para todos nós. Isso temos que reconhecer”, destacou o aposentando Evandro Souza Menezes.

O casal mineiro Mussolmar e Maria Rezende, que estão na capital em visita a familiares, também destacaram o trabalho da Emsurb, tanto neste momento em que muitos locais da costa litorânea estão tomados por manchas, como, também, no dia a dia quando as equipes atuam no recolhimento rotineiro do lixo descartado irregularmente na areia. “Sempre que visito Aracaju me surpreendo com a limpeza e organização da cidade, principalmente das praias que são calmas, e por isso é um dos locais que mais costumo frequentar com minha família”, afirmou Mulssomar.

“Além de designar equipes, exclusivamente, para se somarem a esta tarefa, a Emsurb mantém em seu cronograma de serviços regulares, a limpeza das áreas de praia prevendo o recolhimento de copos, garrafas, embalagens plásticas e outros materiais descartados incorretamente”, completou Luiz Roberto.

Fonte: AAN

Foto: Felipe Goettenauer