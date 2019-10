ADIADO JULGAMENTO DA PREFEITA E VICE DO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA

08/10/19 - 15:42:15

A juíza relatora Sandra Regina Câmara Conceição, do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, pediu adiamento do julgamento do recurso apresentado pela defesa da prefeita Japaratuba Lara Moura e do vice Dogival Monteiro pela acusação de abuso de poder político nas eleições 2016.

O pedido de adiamento do julgamento foi feito na tarde desta terça-feira (08), na sessão do pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE). A relatora marcou o julgamento para o próximo dia 15 de outubro.

O ex-deputado federal André Moura (PSC), marido da prefeita Lara, também é acusado de abuso de poder político nas eleições no município pelo Ministério Público Eleitoral (MPE-SE).

Em dezembro de 2018 o juiz da 11ª zona eleitoral, Rinaldo Salvino do Nascimento, condenou Lara, Dogival e André a ficarem inelegíveis por oito anos. Além disso, a prefeita e vice à cassação do diploma.