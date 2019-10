Apple anuncia conserto gratuito de iPhone 6S que não liga. Defeito também afeta iPhone 6S Plus. Celulares problemáticos foram fabricados entre outubro de 2018 e agosto de 2019

Ao contrário do que ocorreu no recall anunciado recentemente para o Apple Watch, a empresa não forneceu detalhes sobre o defeito encontrado no iPhone 6S. Na página oficial do programa, a companhia se limita a dizer que “determinados dispositivos podem não ligar devido a um componente que pode falhar”. A companhia também não informa se unidades defeituosas foram comercializadas no Brasil.

A cobertura vale especificamente para esse problema e não estende a garantia geral do celular. O smartphone deve estar com tela em bom estado ao ser levado para reparo, caso contrário o consumidor deverá arcar com os custos envolvendo o serviço extra de conserto do display. O mesmo vale para qualquer outro defeito que não seja apenas o do componente que é objeto do programa de reparo.