ASSALTO EM MERCEARIA TERMINA COM UM PRESO E OUTRO FERIDO EM RESÁRIO

08/10/19 - 05:17:31

Nesta tarde de segunda-feira (07) a Guarda Municipal de Rosário do Catete foi informada da ação de dois indivíduos portando arma de fogo semelhante a uma escopeta calibre 12, efetuando assalto a mercearia Azevedo no conjunto Balneário, utilizando na fuga um veículo Gol de cor Azul placa KLY-5341.

A equipe do Grupo de Operações Táticas (GOT) realizou buscas e as informações colhidas no percurso dos suspeitos em fuga, direcionou a equipe para o município de Santo Amaro, onde localizou o veículo estacionando em uma mercearia, a qual possivelmente seria vitima de assalto.

No local, o primeiro indivíduo foi imobilizado fora do veículo, identificado como Lucas Felipe Alves Maciel de 25 anos. Ele se recusou a sair do veículo após diversas tentativas do sargento, sendo necessário aproximação, quando o Alexandre Oliveira Santos o qual portava a escopeta, esboçou reação vindo a ser atingido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Rosário, após avaliação médica foi conduzido para o HUSE por equipe da Samu.

Informações e foto da Guarda Municipal