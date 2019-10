Atuação do conselheiro Nélio Miguel Jr é reconhecida pela Secretária Nacional de Juventude

Cumprindo agenda em Brasília nesta segunda-feira (7), o conselheiro nacional da Juventude, Nélio Miguel Junior foi certificado pela Secretária Nacional da Juventude, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em reconhecimento “aos relevantes serviços prestados no Conselho Nacional da Juventude (Conjuve), na gestão 2017-2019”.

“É uma honra receber essa homenagem pelo trabalho que desenvolvi enquanto membro, não só do Conjuve mas também do Conselho Estadual de Juventude. Esse certificado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos atesta que fizemos um trabalho sério e que muito contribuiu na luta pela garantia dos direitos dos jovens e por mais oportunidades para nossa juventude a partir da formulação de políticas públicas”, destacou Nélio.

O Certificado foi entregue ao sergipano, pela secretária nacional da Juventude, Jayana Nicaretta, em cerimônia no auditório Senador Antônio Carlos Magalhães do Senado Federal

Apesar de garantir que seguirá ativo na militância junto aos movimentos sociais ligados à juventude, Nélio Miguel afirma que não pretende concorrer mais aos cargos de conselheiro nacional e estadual da Juventude.

“Acredito ter dado uma importante contribuição nesses dois colegiados, como reconheceu a Secretária Nacional de Juventude, e entendo ser necessária a participação de novos representantes”, afirmou Nélio Miguel.

Ao Conjuve compete, dentre outras coisas, propor estratégias de acompanhamento e avaliação da política nacional de juventude interligando município, estado e união, e promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a situação juvenil, de modo a contribuir para a elaboração de propostas de políticas públicas.

