Belivaldo Chagas se reúne com ministro para tratar sobre liberação de recursos

08/10/19 - 16:49:16

Valores serão utilizados pelo Governo do Estado, através da Deso, para dar continuidade às obras de saneamento e abastecimento de água em andamento em Sergipe

Dando continuidade à agenda em Brasília (DF), o governador Belivaldo Chagas participou, na tarde desta terça-feira (08), de uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto. Também estiveram presentes o deputado federal, Fábio Reis, e auxiliares do Governo do Estado.

O objetivo do encontro foi solicitar a liberação de recursos e a aprovação de obras de saneamento e abastecimento de água, em andamento no estado de Sergipe, realizadas pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Dentre as pautas, a liberação de recursos das obras referentes aos termos de compromissos do Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Tomar do Geru. a ampliação do Sistema Integrado Alto Sertão e o Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju. Também foi solicitada a aprovação da Síntese do Projeto Aprovado (SPA), referente ao Sistema de Esgoto Sanitário de Aracaju.

“Fomos recebidos pelo Ministro Gustavo Canuto e sua equipe técnica que garantiram trabalhar para liberar os recursos o mais breve possível. As obras fazem parte do sistema integrado de Tomar do Geru, Itabaianinha e Umbaúba, que está 90% concluída. Outra obra é a Adutora do Alto Sertão, que está com 85% concluída”, explicou Belivaldo.

Na ocasião, o governadore de Sergipe também expressou agradecimento pelas últimas obras iniciadas por meio de autorização do ministério. “Aproveitei para agradecer ao ministro pelo início da obra de duplicação da adutora do Piauitinga em Lagarto que vai beneficiar vários municípios da região, Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Simão Dias e Pinhão. O ministro me prometeu e cumpriu a liberação de recursos ainda esse ano para começar essa obra. Eu fiz questão de expressar toda minha gratidão em nome do povo do meu estado”, complementou Belivaldo.

ASN

Foto divulgação