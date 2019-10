Bom Sucesso- Paloma e Eugênia brigam na final do campeonato de basquete. A costureira e a ex-patroa trocam farpas na arquibancada, e partida é paralisada

O confronto era pra ser só em quadra entre os times que foram para a final do campeonato de basquete. Mas, no capítulo desta terça-feira, 8/10, em Bom Sucesso, o tempo vai fechar entre duas rivais na arquibancada do estádio. De um lado, Eugênia (Helena Fernandes), sempre com seu ar de superioridade… Do outro, Paloma (Grazi Massafera), disposta a não levar desaforo da ex-patroa.