Chorando o óleo derramado

08/10/19 - 08:12:45

Além de inábil, este governo militar é devagar quase parando. Querem um exemplo? Só ontem, cerca de 30 dias após o aparecimento das primeiras manchas de óleo na costa do Nordeste, foi que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deu as caras em Sergipe. Desembarcou, sobrevoou as praias de Aracaju, colheu algumas amostras e disse o que todo mundo já sabia: o remédio para o problema ecológico é retirar o óleo do mar. Ah, bom! Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) deu sequência ao simplório blá-blá-blá: “Pode ser algo criminoso, um vazamento acidental ou um navio que naufragou”. Só faltou chorar pelo óleo derramado. Pelo visto, quando a turma comandada pelo capitão de pijama descobrir quem derramou toneladas de petróleo no Atlântico, a costa nordestina já terá se recuperado deste crime ecológico sem precedentes na região. Homem, vôte!

CPI da desunião

Concebida pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania), a CPI da “lava toga” pode não sair do papel, porém já conseguiu intrigar os senadores Major Olímpio e Flávio Bolsonaro – ambos do PSL. O militar de pijama ficou uma fera porque o outrora amigo do peito agiu para enterrar a tal CPI: “O pai dele ganhou a eleição condenando a corrupção. Flávio Bolsonaro para mim acabou, não existe”, reagiu Olímpio, ainda acreditando que a CPI de Vieira dará em alguma coisa. Homem, será?

A força do dim-dim

O dinheiro em espécie é o principal meio de pagamento para os gastos do dia a dia. Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, 71% dos consumidores usam dinheiro vivo para honrar as despesas do cotidiano. Em seguida, aparecem os cartões de débito (24%) e crédito (4%). Entre os que usam dinheiro de papel, 77% dizem preferi-lo por ser mais fácil administrar as finanças. Ao mesmo tempo, 66% afirmam que conseguem mais desconto pagando em dinheiro vivo. Aff Maria!

Rumo diferente

A orientação da executiva nacional do Republicanos é que o partido apresente candidatos próprios nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Esta sugestão, contudo, não deve ser seguida pela legenda em Aracaju, que pensa em apoiar a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Segundo o presidente do Republicanos em Sergipe, pastor Jony Marcos, a direção nacional entenderá o possível apoio ao comunista. Marminino!

Educação de luto

Foi sepultado em Aracaju, o professor José Messias Rezende Lima. “Professor Messias”, como era conhecido, lecionou Física na antiga Escola Técnica Federal de Sergipe e no Colégio Freitas Brandão. Vítima de traumatismo craneano provocado por uma queda, o educador morreu ontem, após ter ficado internado por cerca de dois meses. Descanse em paz, amigo!

Carros para a saúde

E quem esteve em São Cristóvão foi o ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB). Foi entregar as chaves de cinco veículos ao prefeito Marcos Santana (MDB). Comprados com recursos de uma emenda do ex-deputado federal Valadares Filho (PSB), os carros serão usados nas atividades de ações básicas de saúde. Mesmo sendo oposição ao prefeito, ex-senador fez questão de reconhecer a seriedade da gestão do emedebista: “Marcos faz um trabalho responsável e planejado”, frisou Vavá. Então, tá!

Sem segurança

Os consumidores ainda compram em camelôs artigos que não têm controle de segurança. Cerca de 32,1% dos entrevistados pela pesquisa do Instituto MDA relataram ter adquirido um produto no mercado informal nos últimos 12 meses, com destaque para brinquedos (37,1%). Mesmo assim, a consulta destaca que em relação à segurança, 65,1% das pessoas disseram dar preferência a produtos que trazem o selo de identificação do Inmetro. Menos mal, né?

Sem prestígio

Por muito pouco Sergipe não ficou fora da nova direção nacional do MDB. Apenas o deputado federal Fábio Reis, presidente do partido no estado, ganhou uma vaguinha como vogal. Emedebistas sergipanos históricos foram descartados da nova direção do partido. O ex-governador Jackson Barreto, por exemplo, não conseguiu nem um lugarzinho entre os 17 suplentes. Como diz o ditado popular, “rei morto, rei posto”. Misericórdia!

De olho em 2020

O Patriota promoverá seu encontro estadual no próximo dia 19. Marcado para o plenário da Assembleia Legislativa, o evento político visa discutir sobre as eleições municipais de 2020 e ampliar o quadro de filiados. Comenta-se que os dissidentes do PSL no estado devem assinar ficha de filiação ao Patriota, que tem na vereadora aracajuana Emília Corrêa sua principal liderança. Ah, bom!

Virou livro

O ex-vereador e ex-senador Elber Batalha de Goes (PSB) virou livro. Escrita pelo imortal sergipano Carlos Mendonça, a biografia deste defensor público será lançada nesta quarta-feira (9), no Museu da Gente Sergipana. Elber entrou para a vida pública em 1987, como secretário estadual de Esporte e Lazer. Em seguida, conquistou três mandatos de vereador por Aracaju e, como suplente do ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB), teve uma rápida passagem pelo Senado. A noite de autógrafos começará às 18h. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 28 de dezembro de 1926.