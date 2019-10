Continua aberto segundo simulado online preparatório para Enem 2019

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), disponibiliza até o dia 11 de outubro, o II Simulado Online, visando reforçar a preparação dos alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2019) e para os demais vestibulares.

O Simulado Online é organizado pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), através do Programa Pré-Universitário. O candidato interessado em participar deverá acessar a página principal do Portal da Seduc e clicar no banner “Simulado Online”, sendo redirecionado automaticamente para a plataforma de simulação, onde responderá a 40 questões das quatro áreas de conhecimento, todas elas gabaritadas e devidamente comentadas pela equipe de professores do Pré-Universitário. O acesso estará liberado 24 horas dentro do prazo estabelecido, garantindo que o candidato possa melhor organizar seu regime de estudos, além de acessar quantas vezes julgar necessário para seu melhor aproveitamento.

De acordo com a diretora do Dase, Eliane Passos, nesta edição o Simulado traz uma novidade. “A grande inovação são as questões comentadas. O aluno vai ter a oportunidade de conhecer as questões, arriscar a resposta que ele acha que condiz com seus estudos e depois poderá ver a explicação. É uma forma de interagirmos com os estudantes em uma possível dúvida que eles tenham”, explicou.

Neste ano o Enem acontecerá em dois domingos consecutivos, nos dias 3 e 10 de novembro.

Ações

Ao todo, o Preuni conta com 44 polos, distribuídos em 29 munícipios, e atende a mais de 5.550 estudantes de todas as regiões do estado. A diretora do Dase, Eliane Passos, destaca que no próximo sábado, 5, será realizado o último aulão de revisão nas Diretorias Regionais de Educação, dessa vez para a DRE-2, em Lagarto, com uma expectativa de cerca de 1.400 estudantes.

Além dos alunos do Pré-Universitário, os estudantes das escolas da rede estadual de ensino também são atendidos em diversas ações promovidas pela Seduc, por meio do Departamento de Educação (DED), para auxiliá-los na preparação para o Enem.

A coordenadora do Serviço de Ensino Médio (Semed), do DED, Joniely Cheynne Cruz, explica que as atividades relativas ao Enem acontecem durante todo o ano. “As escolas de ensino médio têm, em seu planejamento, várias estratégias que trabalham com as habilidades que fazem parte do Enem. A gente faz um trabalho de acompanhamento e incentivo à inscrição, e temos agora o desafio de estar mobilizando, juntamente com as DREs, a participação efetiva dos alunos no dia da aplicação do Enem, que é uma porta de acesso ao ensino superior e uma oportunidade de transformação na vida desses jovens”, disse.

Ela destacou que são realizadas, durante o ano letivo, iniciativas como orientações, aulões e revisões nos espaços das escolas, além de parcerias com instituições para ministrar aulas de Redação e produção de texto. Outra parceria de êxito foi com o professor Fabiano Oliveira, que tem levado a Aula Show “O Enem, o Show e Você” para todas as Diretorias Regionais de Educação. “O professor Fabiano faz um trabalho com as figuras de linguagem, trazendo-as para o contexto dos jovens, mostrando que é possível aprender de forma significativa e contextualizada. E esse aulão foi para todas as Regionais e nós atendemos a mais de três mil alunos nessa parceria. É um evento que mostra como a Língua Portuguesa é importante na formação desses jovens e como aprender as figuras de linguagem de forma lúdica, dinâmica, atrativa”, afirmou.

Link de acesso

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG1XqUcF_ejfX3irCX3EC0lYk43LLhtFljdoi9epRueOAXQw/viewform

Assessoria de Comunicação da SEDUC