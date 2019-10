Correios premia vencedores do Concurso Internacional de Redação de Cartas

Nesta quarta-feira (9), durante as comemorações do Dia Mundial dos Correios e dos 145 anos da União Postal Universal (UPU), será realizada a cerimônia de premiação da fase nacional do 48º Concurso Internacional de Redação de Cartas, no edifício Sede dos Correios, em Brasília. A vencedora do concurso, Sara Luisa Amorim da Rocha, estudante do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha/ES, estará presente no evento para receber certificado, troféu e prêmio em dinheiro.

O tema do concurso de 2019 foi “Escreva uma carta sobre o seu herói”. Entre as quase 7 mil redações que participaram do certame, destaque para a carta da aluna bolsista Sara Luisa, de 15 anos. Ela elegeu a música como a “heroína das heroínas”. “Com base na minha experiência familiar, posso dizer que a música cura as pessoas que a buscam, permitindo que elas vivam em harmonia e em equilíbrio emocional e pessoal. Por isso, eu reafirmo: a música é a heroína das heroínas, o herói dos heróis. A música cuida das pessoas, para que elas possam cuidar umas das outras”, discorre Sara, que conseguiu unir duas de suas grandes paixões na carta redação vencedora: a música e a literatura.

Os prêmios em dinheiro dos três primeiros colocados na etapa estadual do concurso, bem como das escolas de cada um deles, já foram disponibilizados pelos Correios. Em Sergipe, a vencedora foi Isadora Silveira Ralim, aluna do 2º ano do ensino médio do Colégio Módulo. A segunda colocada foi a estudante Saphira Lima Santana, do 9º ano do ensino fundamental do Colégio do Salvador. Em terceiro lugar ficou Riquelme Prado Leite, do 1º ano do ensino médio do Colégio Bom Pastor. Ao longo do mês de outubro, a comissão organizadora fará a entrega dos certificados.

O concurso, promovido mundialmente pela União Postal Universal, é uma das ações de responsabilidade social desenvolvidas no Brasil pelos Correios. O país já venceu a fase internacional do concurso, que acontece desde 1972, em três edições, sendo o segundo colocado em número de vitórias. A UPU é a segunda mais antiga das agências internacionais e nesses 145 anos de existência o seu lema é “Oferecer Desenvolvimento”.

Selos Comidas Típicas – No mesmo evento comemorativo ao Dia Mundial dos Correios e aos 145 anos da União Postal Universal (UPU), os Correios também lançam a Emissão Postal Especial Série América: Comidas Típicas Brasileiras, em Brasília. O selo também será lançado Bauru/SP, Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Porto Alegre/RS, São Paulo/SP e Vitória/ES. A emissão apresenta 20 fotos de comidas típicas brasileiras, com pratos que representam a mesa do brasileiro.

Os Correios convidaram seus empregados a participar da emissão. As sugestões selecionadas são uma pequena amostra do rico universo histórico-cultural da gastronomia brasileira. A tiragem é de 200 mil selos, com valor facial de R$ 1,95 (1º Porte Carta Comercial) a unidade. As peças estarão disponíveis nas principais agências de todo o país e também na loja virtual dos Correios.

Dia Mundial dos Correios – Premiação do 49ª Concurso Internacional de Redação de Cartas | Lançamento da Série América: Comidas Típicas Brasileiras

Data: 9 de outubro de 2019 – quarta-feira

Horário: 9h30

Local: Edifício Sede dos Correios – SBN – Quadra 1- Bloco A, Asa Norte. Brasília/DF

