Deputado Fábio Reis participa da Convenção Nacional do MDB em Brasília

08/10/19 - 05:00:34

O deputado federal Fábio Reis (MDB) participou na manhã desse domingo (6), em Brasília, da Convenção Nacional do partido.

Na ocasião, os parlamentares elegeram o novo presidente da sigla, o deputado Baleia Rossi, atual líder na Câmara.

Fábio Reis, que segue como membro da Executiva Nacional, comemorou a eleição de Baleia.

“Ele é o mais jovem da história do partido. É uma conquista que se concretiza por meio de uma candidatura única, apoiada por nomes tradicionais e também pela juventude”, disse o vice-líder do MDB.

Segundo Fábio, existe um desafio para todos. “Precisamos recuperar a relevância do MDB com um discurso que alie a história com o desejo de renovação política que emana da sociedade”, finalizou.

Assessoria de Imprensa