Discutido assuntos LGBTQI+ com equipe do Abrigo Caçula Barreto

08/10/19 - 06:06:57

A Prefeitura de Aracaju encerrou, nesta segunda-feira, 7, uma série de seis oficinas destinadas a promover, entre a equipe técnica do Abrigo Caçula Barreto, a disseminação de conhecimento sobre questões de gênero e orientação sexual e estimular a compreensão das várias nuances das relações humanas e da importância de um atendimento que respeite a diversidade da população.

A ação foi realizada pela Assessoria Técnica para Assuntos LGBTQI+, da Diretoria dos Direitos Humanos da Secretaria Municipal da Assistência Social. Nos encontros, foram abordados os novos arranjos sociais que precisam de atenção para que se possa entender e abraçar todo o público da melhor forma possível.

“Nós estamos trazendo o debate para profissionais que atendem, diretamente, o público LGBTQI+, para que acolham essas pessoas de um jeito mais humano e, acima de tudo, com o respeito que merecem”, explicou Marcelo Lima, assessor técnico para assuntos LGBTQI+

A ideia de levantar esse ciclo de conversas partiu da coordenação do Abrigo Caçula Barreto e foi prontamente abraçada pela gestão municipal. “Foram pensadas rodas pequenas para cada público específico, pensando na melhor forma de linguagem para otimizar o aprendizado. Educadores sociais, pessoal de apoio, até os vigilantes participaram das rodas de conversa. Toda a equipe foi mobilizada para que a gente possa acolher esse público LGBTQI+, garantindo os seus direitos com todo o respeito e sem discriminá-los”, afirmou Meiry Ane Santana, coordenadora do abrigo Caçula Barreto.

Para os servidores, essa foi uma oportunidade de aprender sobre assuntos delicados e que fazem parte do cotidiano da equipe, como destaca a psicóloga do Abrigo, Glaucia Batalha.

“Foi muito importante debater essas questões. Nós recebemos os acolhidos aqui que se identificam com as mais diversas maneiras quanto ao gênero e sexualidade, então é de extrema importância aprender o jeito certo e menos invasivo para acolher esse público”, pontuou Glaucia.

A ideia da coordenação do abrigo é que novas rodadas de conversa e oficinas ocorram e possam oportunizar uma contínua reflexão a todos os trabalhadores.

Fonte e foto assessoria