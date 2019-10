FECOMÉRCIO INSTALA CÃMARA EMPRESARIAL DE PESCA E AQUICULTURA

08/10/19 - 12:37:57

Com vistas na potencial expansão do mercado do comércio de produtos de origem pescada, o presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, assinou a portaria que instala a Câmara Empresarial de Pesca e Aquicultura da Fecomércio, que irá trabalhar para estimular as ações direcionadas para o setor de pesca artesanal e cultura de produtos alimentícios de origem da pesca.

Laércio deu posse ao coordenador da câmara, o empresário Humberto Eng, e seu vice, o empresário chinês Lee Fei (Félix), destacando que o trabalho da Câmara de Pesca e Aquicultura é importante para o desenvolvimento da cultura da pesca no estado e o fortalecimento das empresas do setor, que é composto por milhares de pequenos empreendedores, cuja produção é direcionada para abastecer o mercado local e nacional.

“O mercado de pesca e aquicultura sergipano é vasto e temos potencial capacidade de expansão, elevando a qualidade do produto e a precificação do pescado no estado. Sergipe é um dos estados que mais produzem pescado no país, mas tem a desvantagem de não ter a estrutura adequada para atender a demanda dos pescadores de nosso estado. Vamos, por meio dessa câmara, composta por homens qualificados no segmento, trabalhar para fazer o setor de pescado evoluir e encontrar soluções para os problemas do mercado, pois de Sergipe sai muito produto que alimenta vários estados, a exemplo do atum, peixe cuja costa sergipana é um dos maiores berços de criação. Bem como os camarões, que têm sido a alternativa para as regiões de perímetro fluvial, com grande quantidade de produtores de pequeno e grande porte”, disse Laércio Oliveira.

A Câmara Empresarial de Pesca e Aquicultura está composta por empresários do segmento, profissionais ambientalistas e estudiosos do segmento de potamologia e veterinária, além de representantes do Sindicato do Comércio Varejista de Pesca de Sergipe (Sindipesca), entidade representativa das empresas do setor, o que também qualifica a câmara como uma entidade que trabalhará para a defesa dos interesses dos serviços de pesca esportiva e comércio varejista do segmento.

Por Marcio Rocha