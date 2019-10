Giovanna Ewbank posa deslumbrante de lingerie em selfie no espelho. Apresentadora ganhou elogios dos internautas no Instagram

08/10/19 - 00:31:32

Giovanna Ewbank fez a temperatura subir na noite desta segunda-feira (7) nas redes sociais. A apresentadora, que é casada com Bruno Gagliasso, publicou uma foto em que aparece usando uma lingerie rosa.

“Para de me humilhar”, brincou um internauta. “Gata”, elogiou uma fã. “Estou apaixonada”, escreveu outra. “Giovanna, às vezes acho que você não existe! Não é possível uma pessoa ter tanta beleza, carisma, amor no coração e uma luminosidade tão maravilhosa como você tem!”, elogiou outra usuária.

Bruno e Giovanna adotaram Títi a menina em 2016, no Malawi, país africano que é um dos mais pobres do mundo. Em julho deste ano, o casal anunciou a chegada de Bless, que também é do Malawi.

