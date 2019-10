ISSO É UMA VERGONHA E NÃO É PAPEL DE UM LÍDER, DIZ ZEZINHO GUIMARÃES

08/10/19 - 09:16:33

“Isso é um fato inusitado, uma vergonha, e não se encaixa no papel de um líder do governo, propor aos parlamentares que apresentem emendas individuais ou coletivas para a conclusão de uma obra de responsabilidade do governo federal”.

Esta foi a reação do deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB), depois de ouvir do líder do governo Zezinho Sobral (Podemos), que iria sugerir a bancada federal a apresentação de emendas com esse objetivo.

Para o deputado, trata-se de um fato inusitado, que para finalizar uma obra federal depois de 25 anos tenha que receber recursos de emenda parlamentar. “Isso é uma vergonha e não é nem papel de um líder que tem zelo pelo Estado e conhece suas carências, pedi para fazer campanha para colocar emendas parlamentar”, protestou.

Para o deputado tem muita gente que fica só pensando em elogiar o ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas, “que me permita a expressão meia chula, em puxar saco”, ao invés de ser com altivez pedir aquilo que o povo de Sergipe tem direito.

Os recursos já são escassos, e o pouco que se tem vamos repartir com o governo federal. “Isso é um absurdo, é uma atitude insana, e me permita até a franqueza, meio irresponsável. Os recursos de Sergipe têm quer vim é para o povo de Sergipe através das prefeituras, ou através da Codevasf”, pontuou.

– Não aceito, sou contra, vou pedir aos deputados e senadores que não façam para não cometerem um ato de desatino, e se colocar, vou me contrapor na tribuna dessa Casa -, avisou.

Foto Alese

Por Chico Freire