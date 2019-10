Kitty Lima e Alessandro Vieira reúnem pescadores para discutir tragédia ambiental

08/10/19 - 17:12:11

A deputada estadual e presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa (Alese), Kitty Lima (Cidadania), em parceria com o mandato do senador Alessandro Vieira (Cidadania), tomou a iniciativa de reunir membros das colônias de pescadores de diversas regiões do Estado de Sergipe para discutir os danos que os pescadores têm enfrentado neste momento de crise em decorrência do vazamento de óleo que atinge a costa sergipana.

O encontro ocorreu na tarde desta terça-feira, 8, na sede da Escola Legislativa do Estado de Sergipe (Elese), com a participação de pescadores das colônias de Aracaju, São Cristóvão, Neópolis, Maruim e Pirambu, além de biólogos da Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA) e de representantes do mandato do Senador Alessandro.

“Tomei essa iniciativa junto ao senador porque queremos ouvir dos pescadores as principais dificuldades que têm enfrentado diante esse quadro e, com isso, tomarmos as medidas necessárias nesse dia pós-visita do ministro do Meio Ambiente. Até o momento ainda não há uma previsão de contenção desse óleo e a tendência é de agravamento da situação”, justifica Kitty.

Relatório à Defesa Civil

Na oportunidade, os pescadores assinaram um ofício contendo o relato das principais necessidades da categoria perante a tragédia ambiental no estado. O relatório será enviado para a Defesa Civil Estadual ainda nesta terça e será anexado junto aos demais documentos recolhidos pelo órgão para a solicitação dos recursos oriundos do Governo Federal.

“Vamos acompanhar essa situação e tomar as providências possíveis e urgentes para que essa categoria tenha toda a estrutura necessária nesse momento de desastre sem precedentes”, salienta a deputada.

