Linha 304-Santa Cecília/Zona Oeste começa a operar nesta quarta-feira, 9

08/10/19 - 16:00:51

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), informa que a partir desta quarta-feira, dia 9, começa a circular uma nova linha de ônibus do transporte coletiva na capital e região metropolitana: a 304-Santa Cecília/Zona Oeste.

A iniciativa atende a uma demanda da comunidade do loteamento Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro, que, assim, poderá acessar a avenida Lauro Porto, já que os veículos farão o itinerário pela via. A parada final dos ônibus desta linha será no Terminal de Integração Leonel Brizola, na Zona Oeste de Aracaju.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, afirma que a nova linha vai reforçar a oferta de transporte público em uma área que tem crescido na Grande Aracaju. “Com a avenida Lauro Porto, há uma tendência de aumento populacional na área e, após avaliação técnica, aprovamos e criamos a nova linha”, explica.

Percurso

Saindo do final de linha do Santa Cecília, o itinerário da linha 304-Santa Cecília/Zona Oeste é o seguinte: avenida Saneamento, rua Antônio Alves Filho, avenida Boa Viagem, avenida Gasoduto, rua 173, avenida Lauro Porto, avenida Santa Gleide, avenida Alcides Fontes, avenida Tancredo Neves e Terminal da Zona Oeste.

Ao sair do Terminal da Zona Oeste, os veículos da linha 304 percorrem as seguintes vias: avenida Tancredo Neves (retornando pelo viaduto), avenida Alcides Fontes, avenida São Paulo, avenida Maranhão, avenida Matadouro, avenida Santa Gleide, avenida Lauro Porto (retorno pelo viaduto da BR-235), rua 125, avenida Chesf e final de linha do Santa Cecília.

O diretor de Transportes Públicos da SMTT, Antônio Vasconcelos, acrescenta que a linha 304 será operada pela Viação Atalaia. “Definimos o percurso a partir de estudos da nossa equipe e em discussão com a empresa. Inclusive, os motoristas e cobradores dos veículos que farão este novo itinerário estarão aptos a orientar os passageiros sobre a nova linha”, ressalta o diretor.

Novas linhas

Para melhor atender à população de Aracaju e municípios da região metropolitana, desde janeiro de 2017, quando Edvaldo Nogueira reassumiu a Prefeitura de Aracaju, já foram criadas 15 novas linhas de ônibus e quatro tiveram seus itinerários ampliados. A mais recente foi posta em circulação na semana passada: a 608-Hospital Universitário/Mercado. No mesmo dia, os veículos da linha 614-Sanatório/Centro passaram a atender a comunidade da Estrada do Engenho Novo.

Fonte e foto SMTT