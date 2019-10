Lojistas sergipanos ratificam esperanças de vendas com ‘Dia das Crianças’

08/10/19 - 09:26:29

As sucessivas variações de perspectivas de vendas em datas comemorativas por parte dos lojistas sergipanos – Dia das Mães, Namorados e Pais – se dobram agora para 12 de outubro, Dia das Crianças e também padroeira do Brasil, N.Sra. Aparecida. Para a FCDL/Sergipe e a CDL de Aracaju, a data também pode movimentar o comércio mais do que em anos anteriores.

O Dia das Crianças não deve passar despercebido pelos brasileiros. Mesmo em meio a um cenário econômico desafiador, com alto índice de desemprego e renda achatada, 73% dos consumidores devem ir às compras este ano. É o que revela pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em todas as capitais.

“Não nos esqueçamos que as datas anteriores tiveram um tímido crescimento, mas registraram alguma alta, o que nos anima para esta data do Dia das Crianças”, pontua Edivaldo Cunha, que preside a FCDL em Sergipe. Já para Brenno Barreto, da CDL/Aracaju, outro fator motivador para os clientes “irem às compras tem sido o pagamento da parcela do FGTS, que em Sergipe chegará em 120 milhões até o final de março”.

No ano passado, 66% compraram presentes na data. Para 2019, a expectativa é de que o varejo movimente aproximadamente R$ 10,3 bilhões. Apesar dos números expressivos, o levantamento aponta que a maioria dos entrevistados pretende tomar cuidado com as despesas. No total, cada consumidor vai desembolsar, em média, R$ 198,79 com presentes — quantia muito próxima ao previsto ano passado, que foi de R$ 186,92. Entre os presentados estão filhos (48%), sobrinhos (38%), afilhados (18%) e netos (15%).

“Os dados de intenção de compra servem de termômetro para o fim de ano, ao trazer as primeiras impressões do que deve acontecer no Natal, principalmente em um momento em que muitos brasileiros estão sentindo os efeitos de um mercado de trabalho retraído e de uma economia que tem demorado a engrenar”, analisa o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

Comércio e Shoppings – O lugar preferido dos consumidores para fazer suas compras são os shopping centers (45%), embora 39% optem pela internet, o que proporciona comodidade em pesquisar e encontrar seus presentes. Já 32% mencionaram que buscarão o tradicional comércio de rua. Nestes casos, os itens preferidos são brinquedos, eletro eletrônicos, celulares, jogos e roupas.

Metodologia

A pesquisa foi realizada com 826 casos em um primeiro levantamento para identificar o percentual de pessoas com intenção de compras no Dia das Crianças. Para avaliar o perfil de compra, foram considerados 614 casos da amostra inicial, gerando uma margem de erro no geral de 3,4 p.p e 3,9 p.p, respectivamente, para um intervalo de confiança de 95%. Baixe a íntegra de pesquisa em: https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas

*Por Ascom FCDL/Se e CDL/Aju, com Ascom CNDL (SPC)