Mais de 1600 trabalhos inscritos na etapa estadual da Olimpíada de Língua Portuguesa

08/10/19 - 05:24:53

Em Sergipe, a olimpíada é coordenada pela Secretaria de Estado de Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc)

A comissão julgadora da 6ª Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, formada por cinco membros, realizou uma reunião técnica), em Aracaju, para analisar e definir os textos vencedores da etapa estadual que seguirão para a regional. Nesta fase, são analisados os 1600 trabalhos inscritos que passaram pela adesão, inscrição, oficinas nas escolas, comissão julgadora escolar e comissão julgadora municipal. Em Sergipe, a olimpíada é coordenada pela Secretaria de Estado de Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

Segundo o coordenador estadual da Olimpíada, professor Jorge Monteiro, a comissão julgadora tem o papel de analisar texto por texto, a fim de aplicar os critérios de avaliação que culminarão na seleção dos semifinalistas. Ao final desta etapa, as produções serão avaliadas por outra equipe mediada pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), entidade responsável pela coordenação técnica da olimpíada.

Participando da comissão julgadora, a colaboradora do Cenpec, professora Sônia Madi, conta que a qualidade técnica dos textos surpreende. “E nessa perspectiva, há a necessidade de uma avaliação criteriosa e minuciosa para identificarmos os processos utilizados por cada autor na produção do texto”, disse. Ela ainda assegura que cada texto deve respeitar a sequência didática presente na escrita, que envolve a pesquisa, as leituras de apoio e a orientação dos professores.

O presidente da Comissão, professor Antônio Félix, do Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe (UFS), avalia que os estudantes têm aceitado o desafio e surpreendem na qualidade das produções textuais. Ainda participaram da reunião o representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), seccional Sergipe, Marcos André, além do especialista em Audiovisual, Sérgio Borges.

Olimpíada de Língua Portuguesa

A Olimpíada de Língua Portuguesa é um concurso de produção de textos para alunos de escolas públicas de todo o país. Iniciativa do Ministério da Educação e do Itaú Social, com coordenação técnica do Cenpec, a OLP integra as ações desenvolvidas pelo Programa Escrevendo o Futuro.

O tema das produções é ‘O lugar onde vivo’, que propicia aos alunos estreitar vínculos com a comunidade e aprofundar o conhecimento sobre a realidade local, contribuindo para o desenvolvimento de sua cidadania.

Fonte e foto assessoria