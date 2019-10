As manchas de óleo avançam no litoral de Sergipe e Adema instala contenções em rios

O diretor-presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Gilvan Dias, demonstrou na manhã desta terça-feira (08) preocupação com o avanço das manchas de óleo, no litoral de Sergipe, e ameaçam os rios do estado.

O Rio São Francisco, responsável por grande parte do abastecimento em várias cidades de Sergipe, é outro ponto de preocupação dos técnicos, que aguardam os equipamentos para iniciar a colocação de uma barreira.

As manchas de petróleo aportaram nas praias do nordeste desde 02 de setembro. Em Sergipe, elas chegaram no dia 24.

Em Aracaju nesta segunda-feira, sobre a chegada das manchas de óleo na foz do Rio São Francisco, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles afirmou que o governador Belivaldo Chagas já levou essa preocupação ao presidente Jair Bolsonaro, e o problema é de total alinhamento com o governo federal, para que se faça a contenção dessa entrada de óleo nos corpos hídricos da região do São Francisco. “Tem que agir rapidamente para conter a substância e evitar qualquer prejuízo ao abastecimento hídrico da região”.

Na manhã de hoje, Gilvan Dias explicou em entrevista que “estamos em permanente vigilância, através das fiscalizações. A nossa preocupação agora é com os nossos mananciais, com nossos rios, e as equipes já estão na rua. Dentro do que mapeamos no dia de ontem, estamos fazendo uma contenção, uma barreira com alguns equipamentos específicos e estamos aguardando a aquisição de outros. O objetivo é evitar que o óleo chegue em nossos rios trazendo uma proporção maior para o estado”.

A quantidade de manchas em Sergipe, fez que a população não utilize as 12 praias atingidas:

Aracaju – Atalaia e Mosqueiro

Barra dos Coqueiros – Atalaia Nova, Barra, Costa, Jatobá e Porto

Estância – Abaís, Caueira, Estância

Pacatuba – Porto dos Mangues

Pirambu – Praia de Pirambu