Membros do TCE são homenageados em alusão aos 30 anos da Constituição estadual

08/10/19 - 13:21:04

Os conselheiros Carlos Pinna de Assis, Luiz Augusto Ribeiro e Angélica Guimarães, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), participaram nesta segunda-feira, 7, da sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa (Alese) em alusão aos 30 anos de promulgação da Constituição do Estado de Sergipe – completados no último dia 5.

Na ocasião, os membros do colegiado da Corte, assim como o conselheiro aposentado, Reinaldo Moura, foram agraciados com a medalha comemorativa entregue a ex-parlamentares e representantes de instituições.

“Este é um momento histórico e que o Tribunal tem que comemorar também, porque a Constituição de 89 fez com que o Tribunal tivesse uma posição muito acrescentada àquilo que tinha antes”, comentou o conselheiro Carlos Pinna, que integrava o colegiado na época da constituinte.

Pinna fez referência ainda à colaboração do conselheiro Carlos Alberto, então presidente do TCE, e que foi o interlocutor junto à Assembleia no momento em que se debateu o texto constitucional. “Eu já era conselheiro e sou testemunha de um trabalho formidável do conselheiro Carlos Alberto”, colocou.

O conselheiro Luiz Augusto Ribeiro foi agraciado com duas medalhas, por ser ex-deputado e em nome do seu pai, Rosendo Ribeiro Filho, o “Ribeirinho”, que foi deputado constituinte: “É uma data muito importante e que deve ser celebrada por todos os sergipanos; recebo com muita honra estas medalhas”.

A conselheira Angélica Guimarães também foi homenageada pelo período em que esteve no parlamento sergipano, onde exerceu quatro mandatos, sendo dois como presidente.

Já o conselheiro aposentado Reinaldo Moura era deputado e vice-presidente da Alese quando foi elaborada a Constituição estadual.

“Hoje foi dia de ter saudade de alguns e muita alegria de rever outros que ainda estão vivos; temos a certeza de que cumprimos nosso dever e o que nos deixa orgulhosos é que fizemos um texto constitucional que até hoje vive muito bem”, concluiu.

Por DICOM/TCE