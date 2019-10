Museu da Gente Sergipana comemora o dia das crianças no ritmo de brincadeiras

08/10/19 - 05:30:43

O Tempo de Criança 2019 conta com brincadeiras populares, teatro, show musical, feirinha da gente, intervenções artísticas e ações educativas.

O Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, promove evento especial em comemoração ao dia das crianças no próximo sábado, 12 de outubro. Todos os dias, os pequenos adentram as exposições do museu trazidos pelos familiares ou professores e com a típica admiração e curiosidade infantil conhecem mais da cultura e da história do nosso estado. Em homenagem a esse público especial, o Museu da Gente Sergipana realiza mais um ‘Tempo de Criança’, que este ano tem como tema as brincadeiras populares. A programação especial acontecerá no próprio Dia das Crianças, na área externa do museu, com entrada gratuita para todas as brincadeiras. Das 14h às 18h, o museu estará aberto para visitação e a partir das 15h iniciam as atividades, encerrando com show musical.

O evento tem como objetivo principal criar um espaço repleto de ações lúdicas e criativas que aproximam as crianças da arte, da cultura e dos artistas sergipanos. Desta forma, a programação contará com diversas manifestações e fazeres artísticos do nosso estado, como o espetáculo ‘Meu Pé de Laranja’, da Então Cia. de Arte, show matinê com a cantora e compositora Patrícia Polayne, apresentação cultural das Caceteiras Mirins do Mestre Rindú, brincadeiras populares, feirinha da gente, intervenção visual com grafite com o artista Cirulo, além de ações educativas, parquinho ecológico e a baladinha da gente, com a DJ Arabrab.

Em virtude da realização das atividades no estacionamento do museu, as vagas para veículos ficarão indisponíveis. Sugerimos estacionar na Praça Camerino (no fundo do museu), por onde os visitantes também terão acesso ao museu. O Museu da Gente Sergipana está localizado na Avenida Ivo do Prado, 398, Centro, Aracaju. Para obter mais informações sobre a programação entrar em contato com o Instituto Banese pelo telefone (79) 3218-1551.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Funcionamento do museu: 14h às 18h

Estacionamento fechado

Acesso: Entrada principal e Praça Camerino

15h às 18h:

Feirinha da Gente

Intervenção visual com grafite (Artista Visual Cirulo)

Brincadeiras Populares

Parquinho Ecológico

15h às 16h30: Baladinha da Gente (DJ Arabrab)

16h30: Espetáculo ‘Meu Pé de Laranja (Então Cia. de Arte)

17h30: Grupo cultural Caceteiras Mirins do Mestre Rindú (São Cristóvão)

18h30: Show Matinê (cantora Patrícia Polayne)

Por Tarcila Olanda