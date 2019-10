Nova política velha

O que seria o novo na política? Apenas não ser corrupto? Seria, então, não atuar de forma avessa ao correto? Ou tentar implantar uma fórmula de que as pendengas não prejudiquem os interesses da população ou o desenvolvimento do Estado e do País? Será que, ao acabar os pleitos, todos descessem realmente dos palanques e iniciassem um entendimento amplo resolveriam problemas graves que asfixiam o povo? Claro que tudo isso é utopia, mas continuar com um sistema de revanchismo entre perdidos e vencedores é impossível melhorar um modelo devasso.

Naturalmente isso deveria ser uma prática saudável à democracia. Mas, analisando profundamente, uma nova política, dentro desse comportamento digno, talvez fosse possível dar andamento ao desenvolvimento planejado pela equipe vencedora, com um toque e ajuda daqueles que não conseguiram ascender aos mandatos. A razão seria óbvia: os eleitores de quem fora derrotado sofressem menos durante o período que estivessem fora do Poder ou dos mandatos. A prática de toda e qualquer oposição é se preparar para retornar aos postos de comando. Para isso, tenta destruir tudo o que algum adversário construa.

E mesmo quando retorna ao Poder, implica com projetos que foram iniciados pelo adversário que deixou o cargo. Uma obra importante – seja qual for – que não tenha sido concluída em Governo anterior, não terá continuidade pelo grupo vencedor, para que lembrar daquele que começou. Parece ranzinza, mas é assim que acontece às escâncaras, porque a política de sempre é massacrar quem se colocou à frente como adversário. Essa disputa eterna, que tem a mesma cara e CPF, não serve para promover o crescimento de uma sociedade que, direta ou indiretamente, contribui para que isso aconteça.

A mídia colabora e incentiva isso. Dá grana, lógico. Segmentos das oposições se fortalecem nos grupos sociais e redes da internet. Fatos que acontecem de forma esporádica e sem o controle imediato, servem de argumento para responsabilizar quem está à frente dos Governos, mesmo que não haja o mínimo de condições de atendimento. Da mesma forma, qualquer impedimento a projeto do governante é culpa da oposição. Essa luta eterna para usar o melhor e o pior como argumento político capaz de ferir quem está em cima ou em baixo, termina causando efeito drástico para quem depende dos ordenadores de plantão.

Reconhecer derrota e buscar a melhor forma de conviver com aquilo que é útil ao povo, venha de onde vier, seria talvez a melhor nova política que se tinha de implantar. Enquanto essas divergências forem nutridas para destruir ações que sejam boas para a sociedade como um todo, a tal “política diferente” não se implantará.

De carona com ministro

O governador Belivaldo Chagas e o deputado federal Fábio Reis viajaram a Brasília, no final da tarde de ontem, de carona no jatinho utilizado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

*** Também pegaram carona o secretário de Governo, José Carlos Felizola, e o secretário de Comunicação e Turismo, Sales Neto.

Sobre as manchas

Durante a viagem conversaram sobre manchas de óleo que poluíram praias do Nordeste, e o ministro já solicitou à Petrobras providências para resolver todo o problema em Aracaju.

*** Ricardo pediu a Belivaldo que ligasse para ele ainda hoje, caso a Petrobras não tivesse iniciado o serviço.

Papo de vasectomia

Durante as duas horas de vôo algumas conversas amenas. Uma delas foi quem teria feito vasectomia, em razão do número de filhos que cada um dos ocupantes do jatinho tinha.

*** O ministro confirmou que já era vasectomizado, o restante ainda estava por fazer a cirurgia. Bom papo esse…

Reunião de governadores

Belivaldo Chagas viajou a Brasília e participa hoje de reunião de governadores sobre as reformas da Previdência e Tributária.

*** Os governadores também vão tratar da cessão onerosa do pré-sal para os Estados.

Jackson não compareceu

O ex-governador Jackson Barreto |(|MDB), atual presidente do Diretório Municipal de Aracaju, não participou da Convenção Nacional do partido, ocorrida no sábado passado, em Brasília.

*** Jackson Barreto já havia sinalizado que não pretendia participar da Convenção que elegeu Baleia Rossi presidente do Diretório Nacional.

*** Nenhum emedebista de Sergipe que fundou o partido ao lado de JB compareceu.

Prepara sua saída

Segundo fonte bem avisada, Jackson Barreto já prepara a sua saída do MDB após as eleições de 2020. Embora se mantenha com a presidência do Diretório do partido na Capital,

*** – JB estaria orientando lideranças políticas do interior a deixarem o MDB de imediato e serem candidatos nas próximas eleições por um outro partido de esquerda.

Sobre conversas

O ex-deputado federal Jony Marcos (Republicanos) disse ontem que quem está tratando de conversas com o prefeito Edvaldo Nogueira, sobre apoio à sua reeleição, é Heleno Silva.

*** Jony Marcos quer evitar atrito com o vereador do partido.

Bancada de mulheres

Henri Clay comemora: bancada de Sergipe integralmente composta por mulheres advogadas, na sessão do Conselho Federal da OAB em Brasília.

*** Diz que viveu momento histórico e revela que “é mais um legado que me orgulha”.

Candidato a prefeito

Henri Clay está se colocando como pré-candidato a prefeito por conta da boa votação que teve em Aracaju e no Estado, quando disputou o Senado em 2018.

*** Henri não fala, mas está estudando qual partido ele vai filiar-se. A única certeza é que será do campo progressista, embora tenha convites de todos os lados.

Merece duplicação

O deputado estadual Zezinho Guimarães cumprimentou o vice-presidente Mourão pelo recebimento da medalha legislativa de Sergipe: “Parabéns, o senhor merece essa comenda”.

*** E continuou: “mas o povo de Sergipe também merece a duplicação da BR-101 que está parada há mais de 20 anos”.

*** Zezinho é contra a colocação de emendas para conclusão da BR-101, porque em todos os outros Estados o Governo Federal custeou as obras e já estão concluídas.

Vai sair tranquilo

O deputado Zezinho Guimarães praticamente está no DEM, mas só deixará o MDB com segurança jurídica, para evitar problemas em relação ao seu mandato.

*** O partido pode e talvez deseje expulsá-lo, mas ele diz que os suplentes e a Procuradoria Eleitoral podem entrar com processo.

Maioria vê risco

Políticos opinam sobre a decisão do deputado Gilmar Carvalho (PSC) em deixar o partido por ação judicial, alegando que a convivência entre correligionários era insuportável.

*** A maioria acha que é um risco, mesmo se a decisão da Justiça Eleitoral seja favorável, em razão da ação dos Suplentes e também da Procuradoria.

Partido desmente

Intimado pela Justiça Eleitoral, o PSC tenta provar a boa convivência com Gilmar e anexa várias declarações suas e da direção da legenda apoiando sua candidatura à Prefeitura de Aracaju.

*** O PSC até que expulsaria Gilmar, desde que ele não tivesse alegado maltratos por parte da direção do partido e dos demais filiados.

Emília e Kitti

Em um almoço no shopping Jardins, um avaliador da política de Aracaju disse que no grupo que anuncia a prática de uma nova política, apenas dois nomes aparecem como candidatos que podem eleger-se à Prefeitura da Capital.

*** E citou a vereadora Emília Corrêa (Patriotas) e a deputada Kitti Lima (Cidadania).

*** Ao lado um amigo respondeu: “bom para gatos e cachorros”. Kitti faz um trabalho intenso em favor dos animais.

Garibaldi e cirurgia

O deputado Garibaldi Mendonça viaja hoje cedo a São Paulo. Lá vai se submeter a uma cirurgia de pequeno porte nos quadris. Há algum tempo o deputado sofre com o problema.

*** Garibaldi se ausenta por poucos dias, porque a recuperação é rápida.

Evandro Franca

O vereador Evandro Franca continua doente e dificilmente retorna à Câmara, o que é lamentável. Mesmo assim tem tirado licenças de exatos 120 dias.

*** Com uma licença de 121 dias, assumiria o suplente Emmanoel Nascimento (PT).

Um bom bate papo

Está perto – Quinta-feira será a decisão da apreciação feita pelo governador Belivaldo Chagas, para anular a sessão que cassou o seu mandato e da vice Eliane Aquino.

Problemas sérios – O município de Canindé do São Francisco, apesar de um novo prefeito em exercício, continua com sérios problemas financeiros.

Visita rápida – O chefe da Casa Civil e Governança do Rio de Janeiro, André Moura (PSC), passou o sábado em Japaratuba e no domingo retornou ao Rio.

Com precaução – Há certa precaução em relação à pré-candidaturas as câmaras municipais. Ainda não há seguranças em relação ao desejo da disputa de mandatos.

Anula cobrança – Supremo Tribunal Federal (STF) anula cobrança automática de contribuições a sindicatos, o que prejudica representações de classe.

Mancha complica – Muito estranha essa mancha que poluiu o litoral nordestino de forma intensa. Até agora não se descobriu de onde ela veio.

Clóvis Silveira – Já dizia Lima Barreto: o Brasil não tem povo, tem público. Povo luta por seus direitos o publico só assiste!

Deu certo – Em reação à presença de religiosos nos Conselhos Tutelares, a eleição de domingo para conselheiro tutelar contou com forte campanha de grupos de esquerda para eleger candidatos progressistas. Deu certo.

Protege tartarugas – Projeto Tamar suspende soltura de tartarugas por causa de manchas de óleo em praias da Bahia.