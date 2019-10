Óleo nas praias! Ministro de Bolsonaro “chegou para resolver” em Sergipe!

08/10/19 - 09:08:17

As manchas de óleo que chegaram ao litoral sergipano no último dia 24 resultaram na instituição de um Gabinete de Crise, criado no sábado (5) para definir ações emergenciais diante dos riscos quanto a prejuízos ambientais na nossa Costa. Por enquanto, a única informação que se pode assegurar que o óleo não é de origem brasileira, ou seja, as manchas que “invadiram” o litoral nordestino devem ser fruto do vazamento de alguma embarcação internacional, ainda desconhecida das nossas autoridades.

O governador Belivaldo Chagas (PSD) decidiu decretar “situação de emergência” no nosso litoral para evitar “burocracias” na contratação de empresas especializadas para a retirada das manchas de petróleo e tentar minimizar os danos ao meio ambiente. O governo também decretou as praias sergipanas como “impróprias para banho” até que a situação esteja completamente normalizada, ressaltando ainda que as pessoas não tentem ter contato com o petróleo para evitar danos à saúde, com o risco iminente de contaminação.

Mas enquanto o governo de Sergipe pensava em uma solução, para tranquilizar a população, atendendo a uma determinação do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), o “muito criticado” por setores da esquerda e entidades sindicais, ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), esteve aqui no Estado quando fez um sobrevoo para vistoriar “in loco” as regiões atingidas pelas manchas em Aracaju. Na “visita oficial”, durante todo o tempo o auxiliar do Planalto estava acompanhado do governador Belivaldo Chagas.

Por pura “ironia do destino”, o ministro Ricardo Salles chegou a Sergipe “para resolver” o problema das manchas de óleo e, logo após o breve sobrevoo, já destacou uma força-tarefa com equipamentos e um corpo técnico especializado no assunto, para retirar o produto e preservar o meio ambiente. O foco inicial está na limpeza das praias, evidentemente. Nosso turismo “capenga”, de “panfletos” e “propagandas isoladas” até traz um turista ou outro; mas é o litoral nordestino o melhor “portfólio” da nossa região para o resto do Pais e o Mundo.

Em síntese, aqui não vai uma crítica ao governador sergipano, até porque, justiça seja feita, ele não “cruzou os braços”. Este colunista não é especialista no assunto para dizer se Belivaldo poderia ou não antecipar algo, minimizar os prejuízos ao meio ambiente com ações próprias. Não sabe nem, sequer, se o governo reúne condições financeiras para tanto. Mas enfatiza que muito criticado no Nordeste, sobretudo em Sergipe, o governo Bolsonaro não “resolveu” pelo “twitter”: enviou o ministro da área para verificar o problema “in loco”. Se não fizesse isso, a Esquerda estaria “gritando”…

Veja essa!

Está claro para este colunista que existem setores da política de Aracaju e, até dentro do PSC, que “conspiram” contra uma pré-candidatura do deputado estadual a prefeito de Aracaju em 2020. Estranhamente as pessoas “criam fatos” e deixam sair “rumores” sobre o risco de perda de mandato. Por que?

E essa!

Gilmar Carvalho é um nome extremamente popular e que tem boa circulação nas periferias da capital. É, no momento, o nome que mais incomoda o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), que também trabalha nos bastidores para evitar uma pré-candidatura do jornalista. Mas tem mais gente “operando”…

Ruim para André

Não existe qualquer declaração de que o ex-deputado e hoje secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro, André Moura, seja contra uma pré-candidatura de Gilmar pelo PSC. E, caso existisse, não seria inteligente da parte de Moura. Seu maior “problema” em Sergipe ainda é a dificuldade junto ao eleitorado da capital. Ficar “contra Gilmar” só piora a situação…

2022 é bem ali!

Não adianta a classe política ou alguns setores da imprensa tentarem enganar o cidadão: nós já estamos vivendo o ambiente da eleição de 2020, ou seja, a disputa para o governo, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa não está “tão distante”. Aliás, a eleição de 2022 passa diretamente pelo pleito do próximo ano…

Não se liga

Tem muito político com mandato – e sem mandato também – focando apenas no resultado de 2020 e está esquecendo do projeto mais adiante, que pode ser até da reeleição. Enquanto isso já tem gente se estruturando, se preparando para ser o mais competitivo possível em 22. As “bases” estão “fechando” com quem demonstra atenção com as lideranças…

Bomba!

Chega a informação de Brasília (DF) que o governador Belivaldo Chagas deixou a melhor impressão possível para seus advogados da área eleitoral que estavam em Sergipe, no último dia 30, quando foram recebidos para um “banquete”, em seu gabinete, no Palácio de Despachos. Além do cardápio, o grupo foi servido em porcelanas brancas com fios de ouro! Só faltou ser “cristal baccarat”! O grupo pretende retornar em breve…

Exclusiva!

Um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e do Partido dos Trabalhadores (PT) em Sergipe, o ex-vereador de Aracaju, Marcélio Bonfim, sem muito barulho, assinou sua filiação ao PSOL. Foi incentivado e agora pretende rodar os quatro cantos de Sergipe para construir e fortalecer um projeto político, iniciando aqui na capital.

Presmil

A Associação dos Militares de Sergipe (AMESE) há algum tempo já vem denunciando as condições precárias em que se encontra a estrutura física do Presídio Militar. No final de semana, quase uma tragédia: parte do reboco do teto de uma parede desabou e, felizmente, duas crianças não foram atingidas. Era domingo, dia de visita na unidade. Depois, quando acontece o pior, ninguém vai querer ser responsabilizado e ainda vão dizer que é “a crítica pela crítica”…

João e o Velho Chico I

O ex-deputado José Carlos Machado (DEM) destaca o artigo “Salvem o Velho Chico”, escrito pelo senador baiano Otto Alencar (PSD/BA) para o jornal Folha de São Paulo, no último dia 4. Machado explica que ele lembra os 518 anos de descoberta do rio e sua atual situação. “Nesse momento de apelo à preservação ambiental, o senador chama a atenção para a necessidade de revitalizar esse rio tão fundamental para nós, tema que eu sempre abordei e defendi. Por isso, recomendo a leitura”.

João e o Velho Chico II

Como sergipano este colunista faz coro ao apelo de José Carlos Machado e lembra da luta do ex-governador João Alves Filho (DEM) para revitalizar o rio São Francisco. João foi muito perseguido pelo ex-presidente Lula (PT) por levantar sua voz no Nordeste, como estudioso no assunto, contra o projeto de transposição de parte das águas do Velho Chico. Hoje a região não tem uma “voz forte”, em especial o nosso Estado, para fazer a defesa desse patrimônio. Que falta João Alves faz…

13º do servidor

O mês de outubro chegou e, até agora, o “galeguinho” Belivaldo Chagas ainda não disse à Assembleia Legislativa como o Estado vai pagar o 13º salário do funcionalismo público. Em recente entrevista, ele disse que se não reunisse condições financeiras, anunciaria logo que manteria o procedimento que se repete desde o governo de Jackson Barreto (MDB), utilizando o Banese. A turma está aflita com o “silêncio” do Executivo e aguarda a “fumaça branca” do Palácio de Despachos…

SINDASSE I

O Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe (Sindasse) convoca toda a categoria para participar da paralisação de 24 horas, conforme deliberação da última assembleia no dia 4. A paralisação ocorrerá na próxima sexta-feira (11), na frente da Unidade de Internação Provisória (USIP). Segundo a categoria não existe, até hoje, um protocolo de segurança a ser seguido em situações de emergência.

SINDASSE II

Na pauta de reivindicações está o posicionamento da classe contra a terceirização irregular, atualmente existente nas unidades; a falta de equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva em todas as unidades; e o descaso da Fundação Renascer em promover ou proporcionar, através de outras instituições, cursos de treinamento específico de segurança.

30 anos da Constituição I

A Assembleia Legislativa de Sergipe deu continuidade às celebrações dos 30 anos de Promulgação da Constituição do Estado com uma sessão especial realizada no plenário da Casa quando parlamentares constituintes, deputados estaduais da atual legislatura e anteriores, o governador Belivaldo Chagas (PSD) e ex-governadores foram homenageados. A solenidade foi bastante concorrida com as presenças de diversas autoridades e familiares dos homenageados.

30 anos da Constituição II

Na abertura da sessão foi exibido um documentário produzido pela TV Alese em comemoração aos 30 anos da promulgação da Constituição do Estado, contendo uma série de depoimentos de diversas personalidades e de deputados constituintes que revelaram alguns fatos dos bastidores desse que foi um dos fatos históricos mais importantes de Sergipe.

Nicodemos Falcão I

Em seguida, coube ao relator-geral da Constituinte e ex-presidente da Alese, deputado Nicodemos Falcão, a honraria de saudar os presentes e homenageados. Ele pontuou o quão “estafante” foi aquele trabalho de elaboração do novo texto Constitucional e destacou alguns parlamentares constituintes que estiveram ao seu lado. “Pela manhã a gente se reunia no plenário da Alese para as atividades da Casa e, à tarde, a gente se dedicava ao texto Constitucional”.

Nicodemos Falcão II

Nicodemos Falcão disse ainda que o trabalho de elaboração do projeto foi facilitado quando foram definidos os interlocutores com outros Poderes. “No Executivo tivemos como interlocutor o então secretário Evaldo Campos e também tivemos Deoclécio Vieira Filho (hoje secretário-geral da Mesa Diretora da Alese); no Ministério Público tenho que destacar a pessoa de Pascoal Nabuco D´Ávila; no Poder Judiciário tivemos os desembargadores Antônio Machado e Fernando Franco”.

Nicodemos Falcão III

“Quero destacar ainda o conselheiro Carlos Alberto Sobral do Tribunal de Contas, como também os deputados constituintes Guido Azevedo, Djenal Queiroz, Laonte Gama, José Carlos Machado, Eliziário Sobral e Reinaldo Moura. Esses foram os mais próximos que ajudaram na consolidação dos capítulos na relatoria, discutindo sugestões, sem contar as inúmeras reuniões que tivemos com setores da sociedade. Tivemos uma Constituição que não foi contestada, que recebeu 1.498 sugestões na Comissão Constitucional, com 725 emendas analisadas pelos membros na Comissão e em plenário”, completou Nicodemos.

Osório Ramos I

Depois de dar ênfase ao trabalho feito pelos constituintes, Nicodemos Falcão foi sucedido pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Osório Ramos. Ele enalteceu a Assembleia Legislativa como um todo pela celebração dos 30 anos da promulgação da Constituição na pessoa do presidente e deputado Luciano Bispo (MDB). Ele também fez um registro para a TV Alese pelo documentário exibido em plenário.

Osório Ramos II

“Este conteúdo (documentário) traz manifestações das mais diversas camadas do Estado de Sergipe acerca da nossa Carta Magna. Foi um extraordinário documentário que retrata a história daquela Constituição. Esta solenidade é bastante significativa porque relembra um momento da história que envolveu os demais poderes constituídos e a sociedade civil organizada, com a comunidade jurídica e a comunidade em geral através dos seus setores representativos”, pontuou o desembargador.

Osório Ramos III

Em seguida, Osório Ramos lembrou que a Constituição Federal de 1988 foi “batizada” por Ulisses Guimarães de “constituição cidadã” e que, um ano depois, os parlamentares sergipanos se somaram em esforços para redigir a nova Constituição Estadual. “Contaram com várias contribuições da sociedade civil organizada, com os mais diversos pensamentos representados em torno das correntes políticas vigentes. Acompanhei de perto os grandes embates, os trabalhos desenvolvidos nesta Casa em busca da melhor redação para a nossa Lei Estadual”.

Eliane Aquino I

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) também ocupou a tribuna para transmitir uma mensagem aos presentes, representando o governador Belivaldo Chagas e o deputado Constituinte Marcelo Déda (in memoriam). Ela focou seu discurso na “emoção” que certamente o ex-governador teria sentido se estivesse ali revivendo toda aquela história, todos aqueles momentos.

Eliane Aquino II

Ela exaltou ainda o período em que a Constituição fora promulgada quando o Brasil iniciava um novo processo de redemocratização. Eliane pontuou que a Carta Estadual é “herdeira do movimento ‘Diretas Já’ que movimentou o País no começo dos anos 80”. “Eu aqui presto minha primeira homenagem aos deputados constituintes de outrora. Obrigada, Marcelo Ribeiro! Obrigada, Marcelo Déda”.

Eliane Aquino III

Por fim, ela lembrou que Marcelo Déda sempre tratou de forma carinhosa quando se referia do deputado Djenal Tavares de Queiroz. “Era raro Marcelo falar da experiência como deputado estadual sem citar o ‘general’. Que experiência a democracia pode nos proporcionar, hein? Em nome da democracia, esse sistema político universal, eu quero saudar cada um dos deputados constituintes que, com sua história e trajetória, deixaram sua marca em nossa Constituição”.

Homenagens

Em seguida os deputados Constituintes vivos e os familiares dos que faleceram foram homenageados com uma edição especial da Constituição Estadual e uma Medalha produzida para celebrar os 30 anos da Promulgação. Também foram homenageados alguns ex-deputados estaduais da Casa e os atuais que possuem mandato e que estavam prestigiando a solenidade. O presidente da Casa, deputado Luciano Bispo (MDB), fez questão de registrar que aquele ato era um reconhecimento público para um trabalho tão bem feito no passado.

Simpósio

Seguindo com a programação das comemorações dos 30 anos da Constituição Estadual, de 8 a 10 de outubro acontece o “2º Simpósio Constituição de Sergipe” a ser realizado no auditório do Tribunal de Justiça, também na Praça Fausto Cardoso, centro de Aracaju. Nesta terça-feira, por exemplo, os palestrantes serão o procurador Carlos Augusto Alcântara Machado; o presidente da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), deputado Kennedy Nunes; o assessor jurídico da Unale, André Maimone; e o procurador de Contas do TCE/SE, João Augusto Bandeira de Mello.

Alessandro Vieira

Por conta do desastre ambiental causado pelo derramamento de óleo na costa nordestina, atingindo mais de 40 km de praias sergipanas, e de causas ainda desconhecidas, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) solicitou apoio federal urgente para liberação de seguro-defeso emergencial para os pescadores sergipanos, que serão impedidos de trabalhar, inclusive por questões de saúde pública; ele também requereu suporte ágil da Petrobrás, para a limpeza e redução de danos.

Mitidieri

A Cannabis Sativa é uma planta estigmatizada, mas que tem sua história escrita há vários séculos na medicina. Atualmente a erva tem voltado a ser protagonista por conta do conhecimento público em relação a sua eficácia no tratamento de pessoas com fortes dores, câncer, Alzheimer, Parkinson, insônia, ansiedade, fibromialgia, entre outras doenças crônicas. Como autor do Projeto de Lei 399/2015, que fala sobre a regulamentação do seu uso medicinal, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) participou, na noite dessa segunda-feira (7), de uma Audiência Pública sobre o tema, promovida pela Ordem dos Advogados de Sergipe (OAB-SE).

ACESE I

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) juntamente com a CDL-Aracaju, Fecomercio-SE e SEBRAE-SE, por meio do Núcleo Centro Forte, realizará nas tardes dos dias 09 e 11 de outubro, uma série de ações alusivas à Semana da Criança, que incluem atividades lúdicas, culturais e ofertas especiais voltadas ao público infantil.

ACESE II

De acordo com Mauricio Vasconcelos, vice-presidente da ACESE, as ações buscam criar um ambiente mais agradável não apenas ao consumidor, mas a todos. “O Centro de Aracaju já conta com uma grande movimentação de pessoas. Para que as crianças que acompanham os adultos tenham um espaço mais lúdico, pensamos em atividades específicas para o período, que não seriam possíveis sem a cooperação dos empresários associados e dos nossos parceiros”, salientou.

Atividades

O calendário é diversificado com as atividades concentradas na Praça General Valadão. No dia 09 de outubro, as atividades se iniciam com a Biblioteca do SESC, em parceria com a Fecomercio-SE. Dia 11, será montado um pequeno parque para as crianças, com brinquedos infláveis e camas elásticas, por exemplo, com acesso livre.

Lagarto I

No dia 3 de outubro, o deputado federal Fábio Reis (MDB), protocolou ofício, direcionado à Prefeitura de Lagarto, para utilização de espaço público, nessa segunda-feira (7), na Praça do Tanque, para entrega de 16 equipamentos ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE). Entre os equipamentos, provenientes de recursos da emenda da bancada sergipana, da qual Reis é coordenador, há pá-carregadeira, motoniveladoras, roçadeiras hidráulicas, retro-escavadeiras e caminhões, para melhoria das rodovias de Sergipe.

Lagarto II

Em resposta à solicitação de Fábio Reis, a Prefeitura de Lagarto autorizou o espaço público, durante o turno da manhã. Em contradição, após ambas as partes estarem em comum acordo, eis que a gestão municipal voltou atrás e protocolou outro ofício anunciando a ocorrência de outro evento na mesma data e horário. Toda a divulgação da entrega dos equipamentos já havia sido feita pela assessoria do deputado Fábio Reis.

Lagarto III

Em meio a tanta polêmica entre “Saramandaias” e “Bole-Bole”, felizmente a população de Lagarto acabou sendo contemplada com os equipamentos viabilizados com recursos federais. Infelizmente no município os grupos políticos estão colocando as divergências acima dos interesses da coletividade. E isso não é nada positivo para a cidade.

Jony Marcos

O presidente estadual do Republicanos em Sergipe, Jony Marcos, esteve em Brasília, em reunião com o presidente nacional do partido, Marcos Pereira e demais executivas estaduais, para dialogar sobre o planejamento das eleições 2020. O partido irá priorizar candidaturas próprias nas eleições do ano que vem em municípios acima de 200 mil eleitores. Jony Marcos destacou a meta do Republicanos de eleger 10% do número de prefeitos em todo o território brasileiro.

Adaílton Martins I

Durante a solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que aconteceu na Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado estadual Adailton Martins (PSD), aproveitou a ocasião para cobrar do Governo Federal, a liberação dos recursos para conclusão das BR-101 em 2020 e pontuou os prejuízos que o estado vem sofrendo com relação ao fechamento da FAFEN, e agora, com a possível retirada da sede da Petrobras.

Adaílton Martins II

Na área da educação, o parlamentar lamentou o contingenciamento dos recursos de pesquisa e custeio das Universidades Federais. “Essa decisão do Governo Federal gerou um alto índice de desemprego no estado. O governo Bolsonaro tem maltratado Sergipe. Como representante do povo sergipano, tenho que cobrar e, além disso, pedir compreensão e ele, como vice-presidente, veja o que pode ser feito para os nordestinos”, destacou o parlamentar, esclarecendo que nas últimas eleições votou em Haddad, mas tem a obrigação reivindicar melhorias para o povo sergipano.

Valadares elogia

Durante entrega de oito veículos à rede municipal de Saúde de São Cristóvão, nessa segunda-feira (07), o ex-senador Valadares (PSB), representando o ex-deputado Valadares Filho (PSB), que destinou emendas para os automóveis, elogiou a gestão de Marcos Santana. “Fiz oposição a Marcos Santana e reconheço, publicamente, a seriedade de sua gestão. Marcos faz um trabalho responsável e planejado. É uma alegria estar aqui entregando mais investimentos para o povo”.

SELO UNICEF I

Nos dias 8 e 9 e outubro, gestores e técnicos municipais de saúde de 40 municípios sergipanos participarão de encontros de formação com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e parceiros locais. O encontro de formação acontece das 8h30 às 16h30 na Faculdade São Luís de França, localizada na Rua Laranjeiras 1838, Bairro Getúlio Vergas, em Aracaju.

SELO UNICEF II

As formações fazem parte da iniciativa Selo UNICEF e são voltadas, neste ciclo, à melhoria das políticas públicas voltadas à saúde das crianças e adolescentes. Estratégias para interiorização de crianças e adolescentes migrantes também farão parte da agenda. Sergipe é um dos 18 estados com municípios participantes do Selo UNICEF – são 1.924 municípios na atual edição (2017-2020), distribuídos na Amazônia e Semiárido.

Tecnologia I

Em evento realizado no auditório do Radisson Hotel, em Aracaju, diversos gestores da área de tecnologia de empresas públicas e particulares estiveram reunidos para discutir sobre o futuro da área no Estado. Durante o encontro, foram apresentados soluções e serviços que irão fomentar o mercado local, entre elas, o sistema Tableau, que atualmente é reconhecido como líder no segmento pelo Gartner.

Tecnologia II

O evento foi uma parceria entre a Associação de Gestores de Tecnologia da Informação de Sergipe (CIO-SE) junto com as empresas Tableau e Sysdesign. A Tableau há seis anos já atua no Brasil e conta com mais de 8 mil clientes, entre elas grandes instituições da área farmacêutica. Já a Sysdesign, tem 24 anos de serviços prestados no mercado coorporativo, através de consultoria em tecnologia da informação representando grandes players do mercado mundial.

Carla Almeida

A representante do Sergipe Parque Tecnológico e presidente do CIO-SE, Carla Almeida, enfatiza que esses encontros são fundamentais para conhecer novas tecnologias e promover mais parcerias. “A apresentação foi sobre o futuro da análise de dados em Sergipe. A partir desse encontro, nós vamos poder conhecer melhor as empresas e seus produtos e, quem sabe, firmar parceria em contratos futuros”, destacou, detalhando que a CIO-SE é um grupo de gestores de tecnologia que se reúne mensalmente para discutir, promover ações e ideias, que possam trazer mais desenvolvimento para a área tecnológica de Sergipe.

Kaelzinho Ferraz

Ele tem 15 anos de idade, seu último álbum já tem mais de 4 milhões de plays e agora se prepara para sua primeira tour em São Paulo, estamos falando de Kaelzinho Ferraz. Com sua carreira em ascensão na música, Kaelzinho Ferraz já tem seis shows marcados em São Paulo durante três dias. E essa maratona de apresentações começa em São Bernardo, passando pelas cidades de Santo Amaro, Santos, Praia Grande, São Vicente e encerrando em Bela Vista. A coluna deseja sucesso ao artista sergipano nas apresentações fora do Estado.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]