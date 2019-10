PF INSTAURA INQUÉRITO PARA APURAR MORTE DE ADOLESCENTE EM CARIRA

A Polícia Federal informa que instaurou Inquérito Policial para apurar as circunstâncias referentes a morte da jovem Bianca Cunha, ocorrido na tarde de sábado, em ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 235, no município de Carira. A investigação corre sob sigilo.

No inquérito serão feitas as diligências necessárias para o esclarecimento dos fatos como a coleta de oitivas e a realização de exames periciais.

Prisão

O juiz Gaspar Feitosa de Gouveia Filho, da Central Plantonista de Aracaju, decretou a prisão preventiva de Ronison dos Santos, 19, condutor do veículo onde estava a adolescente Bianca da Cunha atingida por tiros em uma abordagem realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), nesse episódio que terminou em tragédia com a morte da adolescente, Ronison dos Santos foi autuado em flagrante por descumprir medida protetiva de urgência, que o impedia de se aproximar da companheira Bianca Cunha.

