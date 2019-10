POLICIAIS RODOVIÁRIOS ENVOLVIDOS NA MORTE DE ADOLESCENTE SÃO AFASTADOS

08/10/19 - 12:28:59

Os policiais rodoviários federais que participaram da ação do último sábado (00)5, no km-107 da BR-235, em Carira, que terminou com a morte de Bianca Cunha, anos, foram afastados temporariamente de suas atividades operacionais.

A informação sobre o afastamento foi confirmada na manhã desta terça-feira (08) pela assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe (PRF), conforme preconiza a Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A Polícia Federal instaurou um inquérito policial e a PRF também instaurou procedimento interno para apurar o fato.

Sobre o episódio que terminou com a morte da adolescente, familiares disseram que o veículo, em que o marido e a jovem estavam, seguia pela BR-235, quando o condutor recebeu ordem de parada, mas acelerou o carro com destino ao município de Carira, onde foi interceptado. Durante a ação, a PRF teria atirado e atingindo a adolescente.