Prefeitura de Maruim inicia recadastramento de servidores inativos e pensionistas

08/10/19 - 11:21:04

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos iniciou nesta segunda-feira (07) o recadastramento dos servidores públicos inativos e pensionistas da Prefeitura de Maruim. A ação visa uma atualização cadastral, adoção de políticas de valorização do servidor e controle de gastos com pessoal, bem como proteger o erário. O ato está fundamentado no Decreto nº 25/2019, publicado em 30 de setembro de 2019, na Edição nº 101, do Diário Oficial do Município.

O recadastramento é obrigatório e deve ser efetuado pelo beneficiário até 07 de novembro de 2019, das 8h às 12h, na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, na sede da Prefeitura, situada a Praça Barão de Maruim, na região central da cidade.

Para a realização do recadastramento, o beneficiário deve apresentar os seguintes documentos: ficha de recadastramento, que pode ser retirada na Prefeitura, órgãos municipais e no site oficial [www.maruim.se.gov.br]; e cópias dos seguintes documentos: documento de identidade; título de eleitor e comprovante da última eleição; CPF; certificado de reservista ou dispensa, para os beneficiários do sexo masculino; comprovante de residência atualizado; certidão de nascimento, quando for o caso; certidão de casamento no caso dos pensionistas; contracheque atualizado dentro do período dos últimos três meses; extrato bancário do último mês e uma foto 3×4 recente.

A participação do beneficiário, além de contribuir para a atualização de dados, garante a prova de vida ao município. A ausência do recadastramento, sem justificativa, pode provocar a suspensão do benefício, sem prejuízos de outras medidas cabíveis.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial do município, através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (79) 3275-1371.

Da assessoria