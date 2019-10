Prefeitura de Santa Luzia do Itanhi atrasa pagamento de servidores da Saúde

08/10/19 - 14:28:40

A diretoria do SINDSLUZI (Sindicato dos Servidores Públicos de Santa Luzia do Itanhi) lançou uma nota pública na manhã desta terça-feira, dia 8/10, para denunciar que a Prefeitura Municipal não pagou o salário de todos os servidores públicos referente ao mês de setembro.

Confira trecho da nota: “Imagina como está a situação destes servidores, sem seus salários para pagar suas contas, e sabemos que quando não paga as contas em dia, sempre gera juros e mais juros, passando esses servidores a ter que destinar uma parte dos seus vencimentos que por falta de reajuste salarial, já é pouco, a pagar juros por ter que pagar suas dívidas em atraso devido ao não recebimento de seu salário em dia. Esperamos que a prefeitura possa regularizar essa situação o mais rápido possível”.

Joaquim Alves dos Santos Silveira, presidente do SINDSLUZI, informou que os profissionais que estão sem o salário de setembro são médicos, dentistas, técnico bucal, agentes comunitários de saúde e endemias, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, auxiliares de serviço bucal, entre outros trabalhadores da saúde. Segundo o dirigente sindical, a situação de atraso no pagamento do salário dos trabalhadores de saúde de Santa Luzia do Itanhi é recorrente.

“O prefeito de Santa Luzia do Itanhi, Edson Santos Cruz, afirmou durante uma live no facebook que o salário dos servidores é pago em dia. Mas ontem foi o quinto dia útil de outubro e os servidores não receberam o pagamento. Em agosto deste ano tivemos que ocupar a Câmara Municipal para cobrar o pagamento dos salários e tivemos que denunciar na mídia local. Esperamos que isso não seja necessário nos meses seguintes e que o salário seja pago em dia”, registrou o presidente do SINDSLUZI, sindicato filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) e à Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (Fetam/Se).

Por: Iracema Corso