Presidente da CMA pede que Comissão de Ética abra inquérito para investigar denúncia

08/10/19 - 13:56:25

Na manhã desta terça-feira (08), o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), ocupou a Tribuna para criticar algumas informações veiculadas a respeito do vereador licenciado, Evando Franca (PSD), e pediu aos parlamentares mais respeito com a situação de saúde do colega.

Segundo Nitinho, foram veiculadas informações de que alguém votou no lugar do parlamentar Evando Franca durante uma votação de pauta na Câmara. “Sobre essa informação, peço ao vereador Lucas Aribé, que como presidente da Comissão de Ética, abra um inquérito para investigar essa situação. Agora é uma falta de respeito ficarem veiculando essa informação sem saber se é verdade. Ficam fazendo discurso desgastando a imagem de quem não pode se defender, isso é falta de respeito com qualquer ser humano”, disse.

O presidente da CMA pediu aos parlamentares mais respeito com a situação de saúde do vereador. “Ele precisou cuidar de sua saúde, a licença não tem nada ilegal. Quando o vereador solicitou a licença para esta Casa, todos os vereadores votaram a favor aqui no Plenário e agora ficam aqui criticando e falando mal de quem está com problemas de saúde. Isso é falta de respeito. Evando tem família, tem filhos, tem amigos. Respeito a mídia, tenho respeito a todos os vereadores, mas nunca fui demagogo e sei que nesse momento precisamos ter mais respeito com o vereador e com a presidência desta Casa”, enfatizou.

“Evando foi eleito pelo povo de Aracaju e se qualquer um de vocês, vereadores, tiverem na situação dele também vão precisar de licença e será concedida da mesma forma”, finalizou Nitinho.

Por Fernanda Sales

Foto César de Oliveira