Programa “Nas Ruas” com Cabo Amintas é sucesso na SD TV e mostra desde empresas de ônibus irresponsáveis até crimes ambientais

08/10/19 - 07:38:58

Na noite desta segunda-feira, 07, mais uma edição do programa “Nas Ruas”, live comandada pelo vereador Cabo Amintas (PTB) foi ao ar através de suas redes sociais, agora, também transmitida ao vivo pela SD TV, o canal de televisão independente.

Amintas iniciou a live falando sobre a assembleia em praça pública organizada por policiais militares em Aracaju, durante a visita do vice presidente do Brasil, general Mourão. O vereador aproveitou para mostrar imagens da manifestação.

“Nós participamos de uma manifestação ordeira feita pelos policiais militares na frente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na tarde de sexta-feira. O objetivo foi chamar a atenção do governador com relação ao descaso com a segurança pública. Atenção, governador Belivaldo Chagas, o senhor será julgado no dia 15, mais uma vez, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE)”, comentou Amintas.

Por sugestão dos internautas, o apresentador falou também sobre as eleições de conselho tutelar que ocorreram no último domingo. “Em alguns lugares a eleição para o conselho tutelar parecia a eleição para prefeito, com muitas pessoas votando, o que é muito bom. A participação do povo é importante, mas infelizmente, ouvimos denúncias de que em algumas cidades a eleição não acabou bem. Ouvi dizer que na cidade de Macambira algumas pessoas votaram sem assinar a ata. Aos que ganharam, espero que façam um bom trabalho voltado para as crianças e os adolescentes. Meus parabéns à nossa amiga Jucélia do Bairro América que ganhou”, disse Cabo Amintas.

Durante a live, Amintas mostrou o vídeo da ação da polícia na troca de tiros com traficante na Avenida Beira Mar. “Desde a semana passada se fala da situação de tiros na avenida e muitos criticaram a ação da Radiopatrulha. Eles agiram corretamente, deram ordem de parada e o bandido ‘Leo Grandão’ não parou e estava com uma pistola em uma das mãos. Alguns até disseram que ele estava com as mãos para fora, mas é tudo besteira, a intenção do Léo era fugir do local. Parabéns a equipe da Radiopatrulha, a ação foi perfeita e ninguém de bem saiu ferido da situação”, elogiou.

Continuando, Amintas fez mais uma denúncia. Dessa vez, sobre as empresas de ônibus de Aracaju que colocam veículos quebrados para circular colocando em risco a população. “Temos imagens de mais um ônibus quebrado que está rodando em Aracaju. As empresas não fazem a manutenção correta, cobram uma fortuna para o povo e simplesmente, os ônibus quebram. Imaginem a tragédia que podia acontecer nesse ônibus da Progresso que está nas imagens”, alertou o apresentador.

Outro tema discutido na live foi o vazamento de óleo que atingiu as praias de Sergipe e outros estados. “Vejam que absurdo, o vazamento de óleo que atingiu a praia da Coroa do Meio aqui em Aracaju. Isso é um crime ambiental, não temos ideia da proporção do dano causado e já são 132 locais atingidos com essa mancha de óleo. Quantos anos serão necessários para desfazer o mal causado por esse óleo? Sabemos que o produto não é do Brasil, veio de outro país, mas nenhum se pronunciou até agora para se responsabilizar”, disse Amintas com revolta.

Em seguida, mostrou mais um vídeo, um usuário do Banco do Brasil que percebeu fraude no caixa eletrônico. No vídeo, o rapaz mostra a placa que barrava a saída das notas no saque, ele realizava o saque corretamente mas o dinheiro não saía, foi quando percebeu o mecanismo que estava instalado para roubar o dinheiro. “Vejam o que vagabundo inventa, se usasse a inteligência para coisas boas seria ótimo, esse objeto é o famoso chupa cabra”, mostrou Amintas.

A novidade do programa Nas Ruas é a entrada ao vivo do repórter Cavernoso que acompanha o trabalho de viaturas da polícia militar. “Hoje as ruas de Aracaju estão tranquilas, estamos acompanhando aqui no Bairro Coroa do Meio. São Pedro está nos castigando e fez a gente correr por causa da chuva, mas conseguimos entrar ao vivo”, informa o repórter. Amintas comentou “é uma curiosidade, em Aracaju, nas noites de chuva o número de ocorrências policiais diminui e aumenta o número de ocorrências para os bombeiros”, revelou.

A live encerrou em clima de comemoração, o apresentador Amintas e a equipe recebeu uma torta de morango enviada pela seguidora Yasmin.