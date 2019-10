ROGÉRIO DIZ QUE NA REFORMA TRIBUTÁRIA QUEM GANHAR MAIS DEVE PAGAR MAIS

08/10/19 - 18:31:40

No lançamento da Reforma Tributária Sustentável, Justa e Solidária, o Senador Rogério Carvalho (PT/SE) fez questão de apresentar ao presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM/RJ), juntamente com o líder do PT no Senado Humberto Costa (PT/PE) e o governador do Piauí Wellington Dias (PT/PI), uma proposta que promove justiça fiscal.

A realidade de tributação sobre o consumo faz com que as pessoas paguem mais impostos. O Senador Rogério Carvalho defende que quem ganha mais deve pagar mais.

“O Brasil tem uma estrutura tributária que a gente chama de regressiva, que significa que quem ganha mais, paga menos imposto e quem ganha menos, paga mais imposto. O correto é que a gente mude essa estrutura tributária e passe a cobrar imposto sobre renda e patrimônio e diminua cobrança de imposto sobre o consumo. ”, propõe o Senador.

Hoje existem três propostas de reforma tributária em andamento: a do governo, a do Senado Federal e a da Câmara dos Deputados. A ideia é que haja o debate sobre a estrutura de tributação.

“A nossa intenção é acabar com os privilégios que foram sendo montados ao logo da história recente e ao da história do nosso pais. E melhorar as propostas de reforma, dando um caráter mais progressivo, ou seja, cobrar mais imposto de quem ganha mais, cobrar menos imposto de quem ganha menos. ”

Acompanhe o pronunciamento que o Senador Rogério Carvalho fez logo após o lançamento da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados.