Rogério quer saber sobre redução da atividade da Petrobras

08/10/19 - 16:16:42

A convocação aconteceu na Comissão de Assuntos Econômicos através da iniciativa do Senador Rogério Carvalho (PT/SE) que contou com o apoio de toda a bancada do partido.

O requerimento que convida o ministro das Minas e Energia Bento Albuquerque e o presidente da Petrobras Roberto Castello Branco tem a intenção de esclarecer a retirada dos escritórios da Petrobras do Nordeste.

A venda de ativos e a restrição da atividade da Petrobras apenas para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo diminuem a amplitude da empresa que é nacional segundo o vice-líder do PT no Senado.

“Nós temos no estado de Sergipe, uma reserva com o potencial para a exploração de 300 mil barris de petróleo/dia, uma das maiores reservas de gás natural do Brasil, e a gente não tem perspectiva nenhuma a não ser o desalento do fechamento e da redução drástica da atividade da Petrobras.”, pontua Rogério Carvalho.

Preocupado com o crescimento no número de desempregados, o Senador Rogério Carvalho lembra que a Petrobras ajudou no desenvolvimento dos estados do Nordeste, e quer explicações sobre a desativação dos escritórios nesta região.

“O governo fechou a Fafen e está diminuindo a prospecção, a exploração e a atividade gerencial da Petrobras nos estados do Nordeste, o que gera uma diminuição da atividade econômica com repercussões gerais da economia de Sergipe, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, e demais estados nordestinos. “

O Senador Rogério Carvalho sinalizou que ainda há caminhos para preservar a atuação da Petrobras no Nordeste.

por Candisse Matos