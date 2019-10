Sergipe corre risco perder mais uma habilitação para realizar transplantes de rins

Preocupado com o fim do prazo da autorização de tutoria dada pelo Ministério da Saúde ao Hospital Israelita Albert Einstein para capacitação do Hospital Universitário (HU) na realização do transplantes de rins, o vereador Seu Marcos apresentou documentos ao Ministério Público de Sergipe comprovando a falta de interesse dos órgãos responsáveis em habilitar o procedimento no Estado.

A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira, 8, com o promotor do Centro de Atendimento Operacional (CAOp) da Saúde, Manoel Machado, que prometeu acompanhar o caso levantado pelo vereador. “Vou encaminhar um pedido de explicação aos órgãos responsáveis para entender o porquê de não ter enviado ainda a documentação e de como se encontra o andamento para a tutoria. Vamos acionar também o MPF, já que o HU é do âmbito federal. Agradeço ao vereador por provocar o MPSE e por desempenhar o seu papel de legislador“, disse o promotor.

Ao entregar diversos documentos ao promotor, Seu Marcos fez um apelo: “Precisamos agir. Não entendo como uma cidade vizinha (Arapiraca) consegue realizar transplante de rim e Aracaju não. Pelas informações que tenho, será a segunda vez que Sergipe não consegue enviar a documentação no prazo. É preciso averiguar o porquê de não encaminhar a relação de funcionários para a capacitação. Será que perderemos de novo a oportunidade de realizar o procedimento? É revoltante”, alertou O legislador.

