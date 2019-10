Sinpol fará ato na Praça Fausto Cardoso no próximo dia 15

08/10/19 - 14:42:37

Na manhã desta terça-feira, 08, a Caravana OPC coordenada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) esteve no município de Propriá.

Durante a ação, policiais civis e populares estiveram reunidos em um café da manhã onde foi destacado ao público presente a importância do encaminhamento do Projeto Oficial de Polícia Civil (OPC) pelo governador Belivaldo Chagas para aprovação na Assembleia Legislativa.

“Quem sofre violência não pode esperar, então o Projeto OPC surge como alternativa para otimização dos serviços prestados pelos policiais civis nos 75 municípios. Sergipe contará com uma Polícia Civil mais moderna, dinâmica e eficiente, sem custo adicional para o Governo do Estado. Nossa próxima Caravana OPC ocorrerá na quinta-feira à tarde no município de Estância. E no próximo dia 15 estaremos todos reunidos em um grande Ato de Alerta Geral do Sinpol/SE na praça Fausto Cardoso, Centro da capital sergipana. Para esse ato convidamos todos os cidadãos sergipanos interessados em uma Segurança Pública mais eficaz para o nosso estado”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE. Seguimos na luta!

Sinpol