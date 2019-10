SMTT DIZ QUE RADARES ESTÃO FUNCIONANDO COM NORMALIDADE EM ARACAJU

08/10/19 - 23:36:56

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju estranha as informações divulgadas pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) – Órgão Delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), na tarde desta terça-feira (8), que apontam irregularidades em três radares da capital.

São eles: Os radares da avenida Beira Mar, por exemplo, foram aferidos e aprovados pelo Inmetro nos dias 16 e 17 de setembro, conforme consta em laudo, que comprova a regularidade dos equipamentos. Ou seja, o Inmetro reprovou os radares 10 dias após emitir o laudo que comprova a regularidade dos equipamentos. Vale ressaltar que os lacres implantados pelo Inmetro nos radares não foram violados.

Os radares das avenidas Etelvino Alves de Lima e Tancredo Neves também foram aferidos e aprovados pelo Inmetro este ano, nos meses de fevereiro e junho respectivamente.

A SMTT reforça que segue as deliberações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que determina que as aferições devem ser feitas, obrigatoriamente, com peridiocidade máxima de 12 meses e, eventualmente, conforme determina a legislação metrológica em vigência, e que todos os radares da cidade estão com as aferições em dia.

Diz ainda que a SMTT preza pela transparência e informa que já solicitou a empresa permissionária uma nova aferição nos radares, junto com o Inmetro, e que continua à disposição para qualquer esclarecimento.