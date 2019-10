TCE TREINA SERVIDORES DE OITO MUNICÍPIOS EM CAPACITAÇÃO SOBRE O IEGM

08/10/19 - 13:30:16

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), através da sua Diretoria Técnica, realizou a segunda rodada de treinamento sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) 2019, com servidores de oito municípios sergipanos, nesta segunda-feira, 7, no miniauditório da Escola de Contas.

A meta da capacitação, instruída pela assessora de Planejamento do TCE, Adenilde Tavares, e o gerente de projetos, Wallace Hora, é promover conhecimentos técnicos, teóricos e práticos para o desenvolvimento correto de preenchimento dos questionários do IEGM.

De acordo com Adenilde Tavares, algumas dúvidas já são sanadas no próprio questionário, que este ano contou com explicações dos principais impasses referentes à última aplicação; mesmo assim, sempre aparecem incertezas, sobretudo, em relação à interpretação das perguntas do questionário. “O treinamento é válido porque explica detalhadamente o objetivo de cada dimensão, em como preencher corretamente, os tipos de questões apresentadas, como o gestor pode utilizar o IEGM para aperfeiçoar sua gestão”, pontua a assessora de Planejamento, destacando a participação de servidores de áreas diversas dos municípios, como Controle Interno, Planejamento, Saúde e Educação.

É o caso do técnico da Secretaria Municipal de Educação de Carmópolis, Elton Lima. Ele afirma que o curso tem possibilitado entender melhor a prioridade que o município precisa ter na hora de investir e se diz mais consciente da importância de ter qualidade no serviço prestado, fortalecendo os resultados positivos da gestão. “Não pode desperdiçar o dinheiro público. Não pode gastar de qualquer jeito sem priorizar o que é realmente é essencial ao município”, declara Elton.

Além de Carmópolis, os servidores treinados nessa edição foram de Capela, Japaratuba, Pirambu, Siriri, General Maynard, Divina Pastora e Santa Rosa de Lima.

Até o momento, já foram treinados servidores de nove municípios, mas até o final do ano o TCE contemplará todo os municípios sergipanos. A próxima rodada será segunda-feira, 14, e alcançará os municípios de Brejo Grande, Ilha das Flores, Neópolis, Pacatuba, Santana do São Francisco, Japoatã, Propriá e São Francisco.

As inscrições para o treinamento devem ser feitas através do e-mail da Escola de Contas: [email protected], já com os nomes dos seis servidores municipais escolhidos pela Prefeitura e os respectivos CPFs.

Gestão Pública

O IEGM permite ao Tribunal de Contas e aos municípios jurisdicionados medir e acompanhar o desenvolvimento da gestão pública e instrumentalizar o controle social. Além disto, proporciona instrumentos para avaliar sete das principais dimensões de políticas públicas: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidades Protegidas e Governança em Tecnologia da Informação, permitindo a autoavaliação dos jurisdicionados nessas importantes áreas de gestão.

Fonte e foto TCE