VANDALISMO FOI A CAUSA DA SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SOCORRO

08/10/19 - 06:15:26

Por conta de uma tentativa de furto de cabos de cobre da Subestação da Taiçoca, o município permaneceu sem abastecimento de energia das 8h30 às 16h

No último sábado, a cidade de Nossa Senhora do Socorro teve o seu abastecimento de energia elétrica suspenso, após ação de terceiro que tentou furtar os cabos de cobre da Subestação da Taiçoca, que retransmite energia para o município.

Por volta das 8h30, o Centro de Operações Integrado da Energisa identificou perda de comunicação com a subestação de Nossa Senhora do Socorro e enviou uma equipe de sobreaviso da automação e manutenção, para verificar o problema. Após avaliação dos equipamentos, os técnicos detectaram os seguintes problemas: painel de medição em curto-circuito; furto do cabo de aterramento do painel de medição; queima do relé do banco de capacitor e curto-circuito no barramento do TC; relés de Proteção da Linha de Transmissão e do transformador queimados;

A equipe técnica constatou que todas as anomalias foram provocadas por ação de terceiro que, ao tentar realizar o furto de cabos de cobre dos aterramentos, tocou acidentalmente no cabo de barramento energizado, provocando um curto-circuito e queima dos equipamentos. Com a ação de vandalismo, foram queimados oito relés, fontes do retificador e modem de comunicação, e remotas de medição.

A suspensão do abastecimento de energia em Nossa Senhora do Socorro teve início às 8h30 e o reparo dos equipamentos danificados na subestação foi concluído às 16h. Durante todo o dia, as equipes da Energisa trabalharam incansavelmente para o restabelecimento da energia no município. Por volta das 16h50, 100% dos clientes tiveram sua energia normalizada. Com a ocorrência, cerca de 46 mil unidades consumidoras foram atingidas.

Fonte Lotti+Caldas Comunicação